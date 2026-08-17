Solo un recién nacido zamorano dio positivo en la prueba de hipoacusia

Un total de 677 recién nacidos en Zamora durante 2025 fueron sometidos a pruebas para la detección precoz de hipoacusia bilateral, problemas auditivos en ambos oídos, y solo uno de ellos tuvo un resultado positivo, con una audición por debajo del umbral considerado normal. El programa de la Junta de Castilla y León cubrió a un 98,1% de niños y de niñas que acababan de nacer en el Hospital en la provincia zamorana para descartar enfermedades del sistema auditivo. Soria fue la única provincia de la comunidad autónoma que no obtuvo ningún cribado positivo, frente a los 31 que sí lo fueron en las ocho provincias restantes, según informa la agencia Ical. Cuatro de ellos tenían hipoacusia bilateral superior a 35 decibelios, que supone una pérdida auditiva que afecta a ambos oídos que supera el umbral de la audición normal.

En la comunidad autónoma, 11.966 bebés, un 98,5% de todos los recién nacidos, entraron en ese cribado que concluyó que la presencia de esas dolencias es residual. Estos exámenes se inscriben en el Programa de Detección Precoz y Atención Integral a la Hipoacusia Infantil, que es una dolencia congénita por la alteración de la audición que debe abordarse de forma precoz para impedir que pueda tener consecuencias en el desarrollo del lenguaje, por tanto, en la comunicación y el aprendizaje de la población infantil, motivo por el que la Junta puso en marcha este programa en 2004.