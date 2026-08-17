Este es el programa completo de las fiestas del barrio de San Frontis en Zamora

El barrio de San Frontis acogerá durante cinco días distintas actividades planteadas para todos los gustos y para todos los públicos en su semana cultural y festiva

La celebración, organizada por la asociación de vecinos de San Frontis, comenzará el martes 18 de agosto, a las 18.00 horas, con una gynkana en las escuelas del barrio y con organización del grupo de calle de Menesianos.

El jueves 20 habrá una fiesta de disfraces con merienda infantil y chocolatada, dirigida a los niños disfrazados, en la plaza de la iglesia, a las 17.30 horas y la inauguración tradicional de las fiestas, acompañada de la actuación de los Batuccadoos San Frontis, a las 19.45 horas y un espectáculo de flamenco a cargo de Pimpin y Manu, del grupo Los Lunares

El viernes 21 de agosto estará dedicado también al ocio y la diversión. A las 19.00 horas se desarrollará una actividad de mini chef, junto con animación, música y juegos en la plaza de la iglesia, mientras que por la noche, a las 23.30 horas, tendrá lugar la verbena con la discoteca móvil Musicalia 2000.

Las actividades prosiguen el sábado 22 de agosto con hinchables de agua gratuitos, desde las 17.30 horas. Posteriormente, el grupo Requiebro ofrecerá, a las 21.00 horas un espectáculo de sevillanas con la actuación de un niño del barrio y la participación al cante de Antonio Montero. El programa finalizará a las 23.30 horas con una nueva verbena a cargo de la discoteca móvil Dreams, en la plaza de la iglesia.

La jornada de clausura será el domingo 23 de agosto. El Domingo de San Frontino, con juegos autóctonos como rana, petanca y herradura, además de otras actividades, comenzará a las 12.30 horas, para, a las 14.30 horas, compartir un arroz a la zamorana, acompañado de limonada, pan, cubiertos, helado y otros productos. La actividad requerirá inscripción previa, con un donativo de 3 euros, y el plazo permanecerá abierto hasta el sábado 22 de agosto o hasta completar las plazas disponibles.