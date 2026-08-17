El plan "Redes muy rurales" identifica 240 zonas de sombra en Zamora que siguen sin 5G

El Ministerio para la Transformación Digital acaba de publicar la convocatoria del nuevo programa de ayudas 5G "Redes muy rurales", cuyo objetivo es financiar el despliegue de la conexión en zonas donde no hay cobertura 4G ni 5G y cuyo despliegue no está previsto en el plazo de tres años. Esas zonas elegibles, 240 en la provincia de Zamora, fueron identificadas a través de una consulta pública, que se abrió a la participación de comunidades autónomas y entidades locales.

La convocatoria, que permanecerá abierta hasta el día 10 de septiembre, tiene un presupuesto de 17,9 millones de euros, de los que 15,6 millones se financiarán con fondos del programa Plurirregional España Feder 2021-2027, y el resto con presupuesto nacional.

La tecnología 5G tiene muy alta capacidad, baja latencia y densidad de conexiones entre dispositivos, características que permiten llevar comunicaciones móviles a zonas remotas, y "abre nuevas posibilidades para la transformación industrial y social del país".

Los emplazamientos subvencionables, están en poder ya de las compañías operadoras.

En Zamora son 240 núcleos de población los comprendidos entre las zonas elegibles, en los que residen 1.423 personas y ocupan un millón de metros cuadrados (110 hectáreas).

En Alcañices hay una zona de viviendas diseminadas de esa localidad, Santa Ana y Vivinera. También se incluyen diseminados de Alfaraz de Sayago y Almaraz de Duero. Aparecen tres zonas de Escuadro, seis de Argañín, dos de Arrabalde, tres de Belver de los Montes.

En el término de Bermillo de Sayago figuran casas diseminadas de este núcleo, Fadón, Piñuel y Villamor de Cadozos además de ocho zonas distintas de Fresnadillo, diez de Torrefrades, cinco de Villamor de Cadozos y siete de Villamor de La Ladre. El plan incluye la localidad de Brime de Sog (dos zonas), tres puntos de Cabañas de Sayago y seis diseminados de esta misma localidad.

Sotillo de Sanabria se prevé que cuente también con cobertura móvil, lo mismo que Fuente El Carnero (tres puntos y el diseminado). En Espadañedo se ha incluido como zona elegible el diseminado de la localidad, y Vega del Castillo. En Faramontanos de Tábara el plan afecta a seis diseminados de escasa población, lo mismo que en Ferreras de Abajo, con dos.

En Fonfría se ha incluido un diseminado de Bermillo de Alba y Castro de Alcañices, así como gran parte de Bermillo de Alba (336 habitantes), con cuatro puntos diferentes y Castro de Alcañices.

Un diseminado de Fuenteencalada está en el plan junto con Fuentes de Ropel seis emplazamientos, en los que viven en torno a 200 personas).

Se establece cobertura para dos zonas de diseminado de Fuentesaúco de escasa población, así como para los vecinos de Vigo, en término de Galende.

En Gallegos del Pan el principal beneficiado será Domez, con dos puntos y 166 vecinos, además de Puercas (569 y algún otro punto en el pueblo de cabecera).

En Hermisende se dará servicio a La Tejera (dos puntos para 184 vecinos), en Losacino a Castillo de Alba (dos zonas), Muga de Alba (cuatro) y Vide de Alba (cuatro).

En Luelmo la mejora afecta a Monumenta y en Manzanal de Arriba a Linarejos (tres zonas), Pedroso de la Carballeda (148 habitantes), Santa Cruz de los Cuérragos (129) y Lanseros. Dos diseminados tendrán conexión en Moraleja de Sayago, mientras en Morales del Valverde se espera dar cobertura a 113 vecinos, más 25 de San Pedro de Zamudia.

En Moreruela de los Infanzones se contemplan dos zonas aisladas. En el término de Moreruela de Tabara la zona más beneficiada es Santa Eulalia de Tábara, donde se mejorará la cobertura en seis zonas para una población total en torno de 160 personas. En Muelas de los Caballeros la zona prevista es la de Donado.

En Pedralba de la Pradería la principal beneficiaria sería Rihonor de Castilla (128 habitantes) aunque se incluyen también zonas menos pobladas de Santa Cruz de Abranes. En Peñausende se incluyen dos pequeñas zonas en esta localidad y una en Tamame.

En Pereruela figuran dos diseminados de Arcillo, dos de Pueblica de Campeán, trece de San Román de los Infantes (sobre 70 vecinos), diez de Sobradillo de Palomares (unos 90), dos de La Tuda (medio centenar), dos de Cernecina, Las Enillas (38 vecinos) y Pueblica de Campeán.

Son cuatro los puntos que mejorarán cobertura en Piedrahita de Castro (70 vecinos), uno en Pino del Oro (11), dos diseminados en Porto, Prado (17 vecinos), una zona de Grisuela (término de Rabanales).

Se beneficiarán asimismo más de un centenar de vecinos de Escuredo (término de Rosinos), con dos zonas, y más de cien vecinos en Salce. En Valdeperdices los beneficiados son 80 vecinos, en El Poyo (San Vitero), 77 en dos zonas, y en Santa Eufemia del Barco, 13.

Se atenderá a pequeñas zonas de diseminados en Santibáñez de Tera, Sanzoles y San Martín del Pedroso (Trabazos). Se establecen tres puntos en Valdefinjas (unas 60 personas), dos en Vidayanes y otros dos en Videmala (cerca de 140 personas).

En Villabuena del Puente se prevé una actuación puntual aislada, pero en Villalcampo son once zonas las que mejorarán cobertura, con una población total superior a las 200 personas.

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En Villalobos y Villalube se ha incluido dos zonas de diseminado mientras en Villar de Fallaves hay tres puntos para casi 60 personas. Cierran la lista Villaveza de Valverde, con una zona, y Vega de Nuez (término de Viñas), con 21 habitantes.