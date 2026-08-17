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Olivares estrena un mercado de artesanía en sus fiestas que combinan música, gastronomía y diversión para todos

Las celebraciones arrancan el 26 de agosto con un programa que incluye talleres de cerámica o una velada de flamenco

Instalación de trabajos efectuado en un taller de cerámica de Olivares, celebrado tiempo atrás.

Instalación de trabajos efectuado en un taller de cerámica de Olivares, celebrado tiempo atrás. / Alba Prieto / LZA

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Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

Zamora

Una veintena de actividades conforman el programa festivo del barrio de Olivares que apuesta por primera vez por un mercado de artesanía y conjuga actividades culturales, gastronómicas, musicales y de ocio para todas las edades.

Las propuestas comenzarán el miércoles 26 de agosto con teatro, a las 20.30 horas y "Play list" a las 23.00 horas. Al día siguiente se celebrará un taller de mosaico en cerámica para adultos, para el que será necesaria inscripción previa a través del correo electrónico olivaresceramica@gmail.com. A las 20.00 horas se celebrará una cena vecinal y posteriormente el concurso furor.

El taller infantil “Minihéroes", dirigido únicamente a socios, con un máximo de 15 niños y previa inscripción, será el viernes 28 a las 19.00 horas, para, a las 20.30 horas, tendrá lugar un romancero de Carnaval en la trasera de la iglesia de San Claudio. La jornada continuará con una noche flamenca, a partir de las 21.30 horas, con Ángel del Toro al cante, Sergio Portales a la guitarra, Jorge Fernández a la percusión y Alicia Almeida al baile. Finalmente, a las 22.00 horas, se celebrará un concurso de furor.

Un taller de esmaltado de cerámica para adultos, también con inscripción previa en olivaresceramica@gmail.com, a las once, y el primer mercado de artesanía suponen algunas de las actividades de la mañana del sábado que contará también con una sesión de DJ con Kini Sparrow o  concurso cocina en barro, para el que se deberá presentar un vídeo cocinando el plato. Por la tarde, a partir de las 18.00 horas, se celebrará una gincana para niños de entre 5 y 15 años, con un precio de 1 euro para socios y 3 euros para no socios. Además, de 19.00 a 20.30 horas tendrá lugar el micro abierto “Poesía y barro”. A las 21.00 horas se realizará la entrega de premios del concurso “Cocina en Barro”. La jornada finalizará con el concierto de Ralli la fort, a las 22.00 horas, y el concierto de Xfitos, a las 23.30 horas.

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El último día de celebración, el domingo 30 de agosto, prosigue el mercado de artesanía, habrá una ruta mosaicos de Olivares, a cargo de Víctor Hernández a partir de las 12.00 horas, y una sesión de DJ con Jaiker. A las 13.00 horas tendrá lugar una cata de vinos con maridaje, con un precio de 8 euros para socios y 12 euros para no asociados. Con una gran paella, a un precio de 5 euros por ración, y juegos de mesa concluirá las fiestas de Olivares.

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