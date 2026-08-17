Olivares estrena un mercado de artesanía en sus fiestas que combinan música, gastronomía y diversión para todos

Una veintena de actividades conforman el programa festivo del barrio de Olivares que apuesta por primera vez por un mercado de artesanía y conjuga actividades culturales, gastronómicas, musicales y de ocio para todas las edades.

Las propuestas comenzarán el miércoles 26 de agosto con teatro, a las 20.30 horas y "Play list" a las 23.00 horas. Al día siguiente se celebrará un taller de mosaico en cerámica para adultos, para el que será necesaria inscripción previa a través del correo electrónico olivaresceramica@gmail.com. A las 20.00 horas se celebrará una cena vecinal y posteriormente el concurso furor.

El taller infantil “Minihéroes", dirigido únicamente a socios, con un máximo de 15 niños y previa inscripción, será el viernes 28 a las 19.00 horas, para, a las 20.30 horas, tendrá lugar un romancero de Carnaval en la trasera de la iglesia de San Claudio. La jornada continuará con una noche flamenca, a partir de las 21.30 horas, con Ángel del Toro al cante, Sergio Portales a la guitarra, Jorge Fernández a la percusión y Alicia Almeida al baile. Finalmente, a las 22.00 horas, se celebrará un concurso de furor.

Un taller de esmaltado de cerámica para adultos, también con inscripción previa en olivaresceramica@gmail.com, a las once, y el primer mercado de artesanía suponen algunas de las actividades de la mañana del sábado que contará también con una sesión de DJ con Kini Sparrow o concurso cocina en barro, para el que se deberá presentar un vídeo cocinando el plato. Por la tarde, a partir de las 18.00 horas, se celebrará una gincana para niños de entre 5 y 15 años, con un precio de 1 euro para socios y 3 euros para no socios. Además, de 19.00 a 20.30 horas tendrá lugar el micro abierto “Poesía y barro”. A las 21.00 horas se realizará la entrega de premios del concurso “Cocina en Barro”. La jornada finalizará con el concierto de Ralli la fort, a las 22.00 horas, y el concierto de Xfitos, a las 23.30 horas.

El último día de celebración, el domingo 30 de agosto, prosigue el mercado de artesanía, habrá una ruta mosaicos de Olivares, a cargo de Víctor Hernández a partir de las 12.00 horas, y una sesión de DJ con Jaiker. A las 13.00 horas tendrá lugar una cata de vinos con maridaje, con un precio de 8 euros para socios y 12 euros para no asociados. Con una gran paella, a un precio de 5 euros por ración, y juegos de mesa concluirá las fiestas de Olivares.