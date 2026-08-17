El nuevo Centro de Interpretación del Duero en Zamora, construido y listo para iniciar el proyecto museístico

La casa labriega del Camino de Pasteleros, que mira a la avenida del Nazareno de San Frontis, está ya rehabilitada como sede del Centro de Interpretación del Paisaje Cultural de Zamora y el Duero un año después de que comenzaran las obras. Cumplida la primera fase del proyecto costeado con fondos transfronterizos por la Diputación de Zamora, que la entregará al Ayuntamiento capitalino en breve, el Consistorio acometerá la narrativa de la imbricación entre el paisaje del grandioso Duero a su paso por Zamora capital y provincia y las gentes que se instalaron en su entorno, explica el concejal de IU de Turismo y Desarrollo, Christoph Strieder, alma mater de esta iniciativa sobre la que trabaja desde 2018.

El contenido de la nueva dotación se centrará en difundir el vínculo transversal que define la economía, la historia, la cultura, la comunidad que lo habita y sus costumbres, subraya Strieder, que ha hecho de este Centro de Interpretación del Duero una de las actuaciones estrella de su área. Este nuevo espacio ofrecerá una visión innovadora del Duero respecto de "las sinergias surgidas con las poblaciones" que se asentaron al pie de sus riberas, como fueron Cabañales, El Sepulcro, San Frontis, Pinilla; Olivares y Barrios Bajos, así como las situadas en Tras Os Montes.

Estado en ruinas de la casa adquirida por el Ayuntamiento de Zamora antes de reconstruirla para crear el Centro de Interpretación del Duero. / L.O.Z. (Archivo)

Segunda fase: el proyecto museístico

La narrativa se vehiculará a través de "paneles digitales, vídeos, maquetas, documentación, elementos en 3D sobre paisajes culturales de Zamora y del Duero en la provincia con el recorrido por todos esos aspectos socioculturales", de los vestigios de costumbres y usos desarrollados por las poblaciones surgidas al albor de las "oportunidades de crecimiento que ofrecía el ecosistema del gran río, eje de desarrollo social, cultural y económico", expone el concejal.

El proyecto museístico que ejecutará el Ayuntamiento en esta segunda fase de la intervención tendrá como objeto desgranar la influencia de las gentes de esos barrios extramuros de Zamora, asentamientos de la migración desde pueblos la provincia, como Sayago, en busca de una vida mejor, en el paisaje, así como de sus actividades agrícolas, ganadería, de pesca, industriales y artesanía, favorecidas por unas riberas extremadamente aprovechables y fértiles, con una importante biodiversidad que genera el propio Duero a lo largo de todo su curso hasta Tras Os Montes, subraya Strieder. Se trata de explicar a los visitantes de Zamora y foráneos "cómo ha incorporado el hombre los recursos a su vida, cómo ha logrado la supervivencia a través de la transformación del entorno", abunda.

Detalle del portón de acceso al edificio que tiene una zona sin barreras arquitectónicas. / Lucas Anta

Patrimonio inmaterial El Centro de Interpretación del Paisaje Cultural de Zamora y el Duero será entregado por la Diputación de Zamora al Ayuntamiento de la capital en breve, tras concluir los últimos retoques, una primera fase que dará lugar a la puesta en marcha del proyecto museístico descrito para dotar de contenido a esta nueva infraestructura. El objetivo es "aproximar los efectos y las consecuencias de la intervención humana en el entorno natural, cómo se articulan el patrimonio cultural y el paisajístico. Difundir todo lo que genera el Duero, el patrimonio inmaterial como la lengua, el folclore, las romerías, las costumbres". Zamora se presenta como el eje que articula todo el territorio del Duero. El Centro recogerá los elementos singulares que el río ha dado a Tras Os Montes en forma de ese patrimonio material e inmaterial y "plasmará la comparación con los pueblos de la provincia de Zamora y con la capital, se profundiza en cómo se articula el patrimonio cultural y paisajístico del entorno del país vecino", detalla el edil de Turismo de Zamora. Un huerto urbano en los terrenos anejos a la casa de 200 metros cuadrados de superficie, la recuperación de la alberca y del pozo para auto abastecer a la parcela y la reconstrucción del cigüeñal, la torre de ladrillo donde hubo un transformador de la luz eléctrica completan la actuación en esta parcela. El Centro cuenta con un distribuidor para aseos, un almacén y una zona instalaciones exterior. Además de la zona de acceso, se ha creado una terraza exterior con plataforma horizontal con rampas de acceso y escaleras. El vallado perimetral cierra la finca, donde se ha ubicado portón de acceso peatonal, así como zonas de aparcamiento. El interior del inmueble se divide en dos zonas de exposiciones, una como punto gastronómico con una superficie de 78,60 metros cuadrados; y la otra que ocupará 48,40 metros cuadrados.

Protección y concienciación

El conjunto del proyecto tiene no solo el objetivo de difundir ese amplio patrimonio paisajístico y cultural del Duero, también "protegerlo, crear conciencia para que la gente lo respete y lo ponga en valor", subraya el concejal. La iniciativa es una apuesta personal de Strieder, resultado del trabajo conjunto con el arquitecto que le asesoró y que fue autor del proyecto inicial de rehabilitación, Carlos Carro Carbajal, financiado por la Diputación con fondos europeos Next Generatión y presupuesto 497.000 euros. La intervención definitiva vino de la mano del arquitecto Marco Antonio Martín Bailón, presidente del Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo de la institución provincial.

Vista general de la fachada principal y acceso al Centro de Interpretación. / Lucas Anta

La puesta en común de los puntos de vista de los dos técnicos es el edificio singular que recrea la construcciones de piedra, adobe y ladrillo típicas de los asentamientos de agricultores y ganaderos a orillas del Duero, fiel a las formas de edificar del siglo XVIII. Martín Bailón, director de obra fue riguroso con las costumbres de edificación de la época y con la estructura de la casa labriega original, gracias a los planos históricos y fotografías que guiaron en su diseño antiguo.

Perseguían ofrecer "una pequeña muestra del paisaje agrario imprescindible para conocer nuestra ciudad y modo de vida" de aquellas personas que vivieron de cara al Duero, recoge la memoria del proyecto. Strieder y Martín Bailón trabajaron codo con codo para rescatar los restos de la casa labriega de la piqueta que se anunciaba en la primavera de 2018. Salvada la demolición, lograron que la venta de los propietarios tuviera al Ayuntamiento como nuevo dueño.

Político y arquitecto sumaron esfuerzos para que los funcionarios del servicio técnico de Urbanismo del Consistorio zamorano comprendieran "la importancia cultural y paisajística de esta edificación", expone Strieder. Fue el punto de partida para investigar sobre la situación legal de la vieja casa y de los terrenos anejos. En el verano de ese 2018, este arquitecto redacta "un primer proyecto de recuperación de la construcción con criterios de integración paisajística", con el uso de piedra y adobe, con el huerto urbano, recuperación de la alberca, el pozo y el cigüeñal, que contó con el visto bueno de la Comisión de Patrimonio de la Junta de Castilla y León en septiembre de 2019.

Fachada posterior del Centro de Interpretación del Duero en San Frontis. / Lucas Anta

La propia Comisión de Patrimonio definió la casa y las construcciones anejas como "uno de los últimos vestigios de construcciones agropecuarias en su día situadas en los barrios periurbanos" de economía agraria y ganadera que "convivía con otras de carácter preindustrial y artesanal, alfarerías, tenerías y tejaras en el barrio de Olivares y curtidurías en el barrio de San Frontis". Strieder recuerda que "apenas conservamos construcciones tradicionales de usos agrosilvopastoriles en el entorno de Zamora". El nuevo Centro de Interpretación es una fiel reproducción de una de ellas.