Los niños, un olivo y la paloma de la paz: un nuevo lienzo para el proyecto de muralismo urbano de Zamora Variopinta

Un grupo de niñas y niños corriendo, una paloma blanca de la paz y un olivo se representan en la última incorporación al proyecto de muralismo urbano Zamora Variopinta impulsado por el Ayuntamiento de Zamora. El Consistorio ha anunciado este lunes en un comunicado la finalización de ese nuevo mural de temática infantil situado en el acceso al colegio Nuestra Señora del Rocío, en el barrio de San José Obrero. Se trata de una intervención realizada por el artista Pedro Módenes que completa la reciente remodelación integral del entorno escolar.

La composición aprovecha uno de los grandes paramentos existentes junto al acceso al centro para introducir una imagen estrechamente vinculada con la infancia. Sobre un paisaje de colores intensos, un grupo de niños y niñas avanza conjuntamente hacia el espectador, acompañado por elementos naturales como el árbol, el horizonte, el sol y una paloma en vuelo, han detallado desde el Ayuntamiento. Una escena dinámica y optimista que busca identificar visualmente el espacio con quienes constituyen sus principales usuarios cotidianos.

La intervención artística supone el remate de las obras ejecutadas recientemente en este entorno escolar, que han permitido transformar completamente un espacio anteriormente asfaltado en un ámbito de carácter fundamentalmente peatonal, con nuevos pavimentos, mobiliario urbano y una configuración destinada a mejorar la seguridad, la accesibilidad y el confort en el acceso al colegio.

El concejal de Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana, Pablo Novo, ha destacado que con ese mural han pretendido que "la transformación física del entorno tuviese también un reflejo estético" y para ello, en esa recuperación de un espacio para los peatones y las familias, "tenía sentido culminar la intervención incorporando una obra directamente relacionada con la infancia, aportando color e identidad" en el acceso al colegio concertado de San José Obrero.

Novo ha señalado, asimismo, que esta actuación forma parte de una línea municipal más amplia destinada a incorporar progresivamente el arte urbano como herramienta para mejorar espacios, recuperar paredes y fachadas y dotar de una identidad propia a diferentes puntos de los barrios de Zamora.

Nuevos murales en Valorio, el Casco Antiguo, Los Bloques y Rabiche

En este sentido, el Ayuntamiento prevé iniciar durante las próximas semanas varias nuevas intervenciones artísticas. Una de ellas se desarrollará sobre la nave del Servicio de Parques y Jardines situada en Valorio, con el objetivo de actualizar su estética corporativa e integrar visualmente las dependencias municipales en el entorno del bosque.

También se proyecta un nuevo mural en el Casco Antiguo, concretamente en la calle Ramón Álvarez situada en la trasera de la Casa Consistorial, que estará dedicado a las mascaradas de invierno de la provincia de Zamora y que tendrá como protagonista a la Filandorra de Ferreras de Arriba. Con esa obra pictórica de gran formato se acerca al espacio urbano una de las manifestaciones más singulares del patrimonio etnográfico zamorano.

A estas actuaciones se añadirá un mural dedicado a las Águedas en el barrio de Los Bloques, así como dos nuevas intervenciones en el barrio de Rabiche.

Pablo Novo ha explicado que la filosofía es la de que los murales tengan "una vinculación con los lugares en los que se ejecutan y, cuando sea posible, con nuestra propia identidad cultural". No se trata simplemente de pintar paredes, sino de "utilizar el arte para dignificar espacios cotidianos, introducir nuevos elementos de interés en los barrios y acercar la creación artística a la calle".