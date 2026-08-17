Miguel Ángel Gea, ilusionista: "La magia es mucho más que números que cautivan a niños"
"Cuando comencé en esta profesión los trabajos que había siempre eran de entretenedor y ahora el público va a los espacios a vernos"
El mago Miguel Ángel Gea es uno de los grandes referentes del ilusionismo español. Este profesional, que atesora una larga trayectoria internacional, regresa a la ciudad para actuar en la XV edición del ciclo de magia de cerca. La cita será el martes 18 de agosto a partir de las 22.30 horas en el salón de actos del Museo Etnográfico de Castilla y León.
Usted es toda una referencia dentro de la comunidad mágica.
En magia en España hay un altísimo nivel, hay muchísimos magos increíbles. La mayoría de la gente no lo conoce, ya que es un arte un poco minoritario y no muy representado por las instituciones. Hay compañeros que no son conocidos para el público cuando son famosos internacionalmente o son muy famosos dentro del mundo de la magia. En mi caso, mi edad hace que las generaciones que se van sucediendo te vayan viendo como un pequeño referente más allá de amigo, y hace que te valoren porque el mundo de la magia es muy comunitario, nos ayudamos mucho. Personalmente he trabajado con todos los maestros de España y de muchos lugares del mundo, y me he dedicado a estudiar profundamente lo que es la esencia de la magia, el lenguaje y cómo expresarnos a través de ello. A partir de este conocimiento he sacado muchos libros y muchas creaciones. De hecho, el martes pasado, por ejemplo, en Zamora se pudo disfrutar de un espectáculo con Fer Nadal y Álex Louzao que fue ideado, creado y dirigido por mí.
¿Qué le mueve a afirmar que la magia es un arte un poco minoritario no muy respaldado por las instituciones?
La magia ha sido un arte donde por diferentes razones se incluyó como una disciplina dentro del circo. Nosotros estamos luchando por crearnos ese hueco dentro de las instituciones para que se nos trate al mismo nivel que a cualquier otra arte. Pero otras tienen un número mayor de integrantes, tienen una mayor organización y tienen un historial, no en tiempo porque la magia es antiquísima, sino en organizarse como disciplina. Nosotros estamos más jovencitos en ese campo de la organización grupal y de hacer comunidad a ojos de las instituciones.
¿Esa proyección a las instituciones quizás también puede ser por la concepción que tenemos la población general?
Sí, por supuesto. La conciencia que tiene el público es que la magia está más relacionada con lo infantil y cambiar esta imagen a ojos de la gente es labor nuestra. Tenemos que exhibir y mostrar propuestas que se salgan un poco de ese estilo de magia, que no es desdeñable porque cautivar a unos niños es un arte complejísimo y hermoso, pero la magia no es solo eso. Es labor nuestra ampliar su imagen y es labor de la gente permitirse asumir que este arte llega a otras cotas, a otras emociones y a otras formas de expresarse.
Habla de otras maneras de expresar y de emocionar, usted apuesta por espectáculos de magia con guion y dirección.
Los magos crearon todo un historial de grandes artistas a finales del siglo XIX y principios del XX, pero hubo un valle y los magos han vuelto al teatro hace unos 20 años. Durante mucho tiempo los magos sobrevivimos dentro de los circos, los bodebiles, los cabarets, las calles… En los años 70 y 80 empezamos en los pubs, convenciones de empresa…. Durante todo ese tiempo ha habido una gestación de producción muy propia: el mago se lo comía y se lo guisaba todo, él se montaba sus juegos con una creatividad y hacía un tipo de espectáculo muy centrado en el entretenimiento, que era el mayor campo laboral que había. Al regresar a los teatros empieza a surgir una exigencia, porque ya no competimos entre nosotros mismos, sino que un mago que se presenta en una cartelera compite con obras de teatro, obras de danza, de teatro físico, de comediantes... Se nos exige ya otro tipo de calidad fuera de nuestro propio entorno. He llegado a la conclusión de que si hay alguien que tiene conocimientos en ser guionista, se le pide el guión a él o bien si alguien sabe de dirección porque tiene la idea más clara de cómo escenificar una obra, se le contrata. En otras artes están muy establecidas estas profesiones, en la magia no tanto, aún estamos creciendo en esos parámetros un poco más profesionales donde varias mentes se unen para crear un espectáculo. Yo he empezado en este camino e intento que sean mis obras, mis propuestas y dirigirlas yo mismo.
Por su experiencia, lo mejor y lo peor de esta vertiente profesional es….
Es gratificante ver una idea que tienes en la cabeza hecha por otras personas y que te guste. Por ejemplo, en este último espectáculo probé algunos aspectos como el humor absurdo verbal y ver que otros actuantes lo hacen y lo llevan a cabo, resulta gratificante. Lo más complicado muchas veces es que el mago no está acostumbrado a ser dirigido, normalmente trabaja solo. Son pocos los que tienen formación teatral o formación escénica y que se saben y se dejan dirigir.
¿El público recibe bien ese tipo de propuesta?
Según…Con los años he hecho propuestas mucho más arriesgadas, mucho más provocadoras y el público muchas veces tiene una expectativa de lo que es un espectáculo de magia y lo que espera es o la vertiente infantil o en mayor o menor medida la vertiente tamariciana del mago que llega y es cómico, o la versión coperfiliana, que es el mago elegante, con música de fondo y que hace algo visual. Cuando te sales de esos patrones el público muchas veces no sabe ubicarse, está acostumbrado a esos referentes. Si propones espectáculos que den un pasito más allá, pero no varios pasos, el público lo acepta bien.
El martes vuelve a actuar en Zamora, ¿con qué va a sorprender al público?
Voy a hacer magia de cerca, que es lo que más me gusta. Será una recopilación de pequeños actos que tienen diferentes formas de tratar el lenguaje mágico. Alguno trata lo absurdo y lo surrealista, otro trata la nostalgia, otro es el puro mago que maneja las cartas y las monedas con impactos imposibles, otro trata las paradojas… Se trata de una recopilación de actos de muchos años que lo que muestran es cómo la magia puede expresarse de muchas formas.
¿Vuelve un poco a su esencia?
Yo no me he salido. En mi caso tengo problemas de varias personalidades (risas). Yo juego siempre en las tres bandas, qué es lo que necesita el público y se lo doy si es necesario, qué es lo artístico y lo que me gusta y también experimento.
Empezó profesionalmente en el año 1997, ¿ha cambiado mucho la magia en estas casi tres décadas?
Sí, porque en esa época estaba el grandísimo maestro Juan Tamariz y era como el referente general y al que todos mirábamos. Hoy por suerte hay muchos maestros, hay muchos estilos, hay diferentes visiones de cómo hacer la magia y, sobre todo, tenemos un público que viene a vernos. Cuando empecé a ser profesional los trabajos que había siempre eran de entretenedor: eras tú el que se acercaba a la gente a la hora de entretenerla. Ahora la gente va a un restaurante o a un espacio determinado a vernos.
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