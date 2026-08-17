Flores para revitalizar uno de los lugares más emblemáticos de Zamora: la petición de un vecino de las Tres Cruces
Un vecino de la Avenida de las Tres Cruces solicita la replantación de la zona terrosa para incluir flores en la glorieta
O. C.
La glorieta que preside la Avenida de las Tres Cruces es uno de los lugares más emblemáticos de la capital zamorana. Hasta hace algunos años, la rotonda no existía y en su lugar en el cruce había una raqueta que se remodeló dando lugar a la glorieta inaugurada hace apenas un año. Desde entonces, en la zona terrosa ha ido creciendo la vegetación que a día de hoy rodea las tres insignias que nombran a la famosa vía.
Sin embargo, la apariencia de la glorieta en la actualidad no es del agrado de todo el mundo. Un vecino de la Avenida, que no está conforme con el estado en el que ve a diario la rotonda, comunica que le gustaría ver replantada la zona de tierra y en lugar de la hierba, ver flores en la glorieta.
Las flores de otros barrios
En otras zonas de Zamora también se ha utilizado la vegetación para darle un aire diferente a las glorietas. En la cuesta del Bolón, se plantó recientemente un olivo, mientras que en la rotonda del cruce entre la Avenida de la Feria y Trascastillo, se trasplantaron unas palmeras en el pasado mes de mayo gracias a la cesión de la Guardia Civil.
- El mapa que divide Zamora ante el eclipse: estos son los pueblos donde será total
- Llegó el día: cómo ver el eclipse en la provincia de Zamora
- Once investigados por una estafa de 44.000 euros en Zamora: ya hay un detenido de 19 años
- Parador de Zamora: Ahora resulta que hay que arreglar el tejado
- DIRECTO | Zamora disfruta un fenómeno astronómico único: sigue la última hora del eclipse aquí
- ¿Se va a ver el eclipse desde mi pueblo de Zamora?
- La iglesia románica sin techo y la que lleva años abandonada tras ser una carbonera en Zamora, ejemplos del abandono del patrimonio
- Las imágenes de la Virgen de la Esperanza, el Cristo muerto de Duarte y el Jesús de Luz y Vida no regresarán a la Catedral de Zamora