Flores para revitalizar uno de los lugares más emblemáticos de Zamora: la petición de un vecino de las Tres Cruces

La glorieta que preside la Avenida de las Tres Cruces es uno de los lugares más emblemáticos de la capital zamorana. Hasta hace algunos años, la rotonda no existía y en su lugar en el cruce había una raqueta que se remodeló dando lugar a la glorieta inaugurada hace apenas un año. Desde entonces, en la zona terrosa ha ido creciendo la vegetación que a día de hoy rodea las tres insignias que nombran a la famosa vía.

Glorieta de Tres Cruces en agosto de 2026 / Cedida

Sin embargo, la apariencia de la glorieta en la actualidad no es del agrado de todo el mundo. Un vecino de la Avenida, que no está conforme con el estado en el que ve a diario la rotonda, comunica que le gustaría ver replantada la zona de tierra y en lugar de la hierba, ver flores en la glorieta.

Las flores de otros barrios

En otras zonas de Zamora también se ha utilizado la vegetación para darle un aire diferente a las glorietas. En la cuesta del Bolón, se plantó recientemente un olivo, mientras que en la rotonda del cruce entre la Avenida de la Feria y Trascastillo, se trasplantaron unas palmeras en el pasado mes de mayo gracias a la cesión de la Guardia Civil.