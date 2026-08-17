Divisan una bandada de famencos en Zamora y en Montamarta

El pasado 18 de julio, a las 7:20 h, dos observadores de aves zamoranos, Luis Manso y David Martínez, se encontraban en las riberas del Duero, unos pocos kilómetros aguas bajo de la ciudad de Zamora, cuando se vieron sorprendidos por la insólita imagen de un bando de 22 flamencos comunes (Phoenicopterus roseus) volando en dirección norte. Apenas veinte minutos más tarde, otro observador local, Víctor Conde, se encontró con el mismo bando posado en una cola del embalse de Ricobayo o del Esla, muy cerca de la localidad de Montamarta, unos 20 km al norte de donde los habían visto David y Luis.

Ya en la tarde del mismo día, fueron varios los pajareros zamoranos que acudieron a admirarlos y fotografiarlos. No es que se tratara de una absoluta novedad, de hecho la primera cita de flamenco común en la provincia data de 1974 (dos ejemplares observados, uno de ellos posteriormente cazado, en Villafáfila) y en los últimos años menudean las observaciones, particularmente en las salinas terracampinas. Pero no cabe duda de que son aves muy especiales, que siempre gusta ver y más a los que no estamos tan acostumbrados a su presencia.

Flamencos en el Esla

Además, se trata del grupo más numeroso reportado en tierras zamoranas hasta la fecha y también se trata, por cierto, de la primera cita para el municipio de la capital. En los días posteriores, el grupo, formado por ejemplares juveniles e inmaduros, se fue desmembrando y varios de sus componentes han sido localizados en otros puntos del embalse, quedando de momento 15 en el emplazamiento original.

Allí precisamente, tuve la oportunidad de disfrutarlos (era la primera vez que veía estas magníficas y singulares aves en el embalse del Esla). El caso es que no se encontraban solos en el área que frecuentaban, sino que se hallaban muy bien acompañados por un buen número de aves pertenecientes a una considerable variedad de especies: garzas reales, garcetas comunes, cigüeñas negras, cigüeñas blancas, fochas comunes, andarríos chicos, cigüeñuelas, zarapito trinador, gaviotas reidoras…y una larga lista.

Y es que el embalse de Ricobayo, también conocido como pantano del Esla, constituye un humedal de destacada importancia ornitológica. Con 242 especies registradas en la aplicación eBird, supone la segunda área en importancia dentro de la provincia de Zamora (tras las lagunas de Villafáfila) y la quinta de la comunidad autónoma de Castilla y León.

Noticias relacionadas

Se trata de un humedal muy interesante para la observación de aves acuáticas (particularmente durante el paso migratorio postnupcial) pero además disfruta de un entorno con medios bastantes variados, incluyendo roquedos, dehesas, matorral mediterráneo (sobre todo encinares y jarales), pastizales, cultivos herbáceos de secano y algunos de regadío. Con ello se multiplica también la diversidad de especies detectables para los aficionados a la observación de aves pero, además, nos permite disfrutar de esta actividad en un marco realmente admirable desde el punto de vista estético.