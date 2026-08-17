Pintura
La Diputación de Zamora aboga por abrir al público la casa-museo de Enrique Seco, ubicada en Carrascal
El vicepresidente buscará la colaboración con el Ayuntamiento de Zamora y la familia del propio artista
La institución provincial exhibirá varias obras del artista de Carrascal en el antiguo Palacio Provincial
El presidente en funciones de la Diputación de Zamora y responsable del área de Cultura, Víctor López de la Parte, abogó por alcanzar a algún tipo de colaboración con el Ayuntamiento de Zamora y la familia del pintor Enrique Seco San Esteban para que la casa-museo del artista, situada en barrio de Carrascal, “esté abierta al público”.
El político popular, que recorrió el lunes las distintas estancias del hogar del artista, enfatizó que “en un compromiso que adquirimos desde la Diputación para intentar llegar a acuerdo con la propiedad y con el Ayuntamiento de Zamora, ya que este enclave se encuentra en el municipio de Zamora” en aras de dar a conocer y divulgar la creación del Premio Castilla y León de las Artes, dijo el lunes en una visita al espacio cultural.
A este respecto la hija del artista, Olga San Esteban, detalló que actualmente la casa-museo está abierta “todos los días al público y las personas que quieran venir a verlo solo tienen que contactar conmigo” y subrayó que “me encontré en esta casa con todo el legado de mi padre, pero si yo no hubiera creído en su convicción y en todo lo que él ha hecho, hubiera pasado a ser una casa cerrada”.
Obras para el antiguo Palacio
Además, el diputado de Cultura se dirigió al pintor Enrique Seco y le indicó que “tendrás un lugar privilegiado en ese museo de artistas zamoranos que va a abrir la Diputación”, en referencia al antiguo Palacio de la Diputación.
Víctor López de la Parte puntualizó que las piezas artísticas que la Diputación está adquiriendo “casi son para volver a decorar las oficinas”, ya que los cuadros y esculturas que ahora mismo los adornan, “como las de Enrique que se encuentran en pasillos para que las puedan ver todos los zamoranos que quieran verlas”, pasarán a ser exhibidos en histórico inmueble.
De la Parte indicó que en estos momentos la Diputación cuenta con tres obras de Enrique Seco San Esteban, cifra que quizás aumente porque “en la visita he visto una obra que me encanta” . El artista, emocionado, esgrimió que “todas las obras tendrían que estar para no hacer de feo a ninguna. Yo no valgo para hacer una cosa y que quede a medias. O todo o nada”.
Casa-Museo
La casa-museo de Enrique Seco San Esteban alberga más de 200 obras de distintas. El recorrido comienza con pinturas que el zamorano realizó en su etapa en París a donde se trasladó en los 60, una etapa que le ayudó a formarse y un período en el que su paleta adquirió unos tonos más alegres y luminosos. El visitante también puede descubrir su pintura religiosa, las copias que realizó de los grandes maestros como Goya o Velázquez, sus referencias artísticas, bodegones o apuntes realizados a carboncillo de campesinos y escenas del mundo rural, una temática que zamorano domina como nadie y donde brilla todavía más.
Trayectoria
Enrique Seco San Esteban comenzó a pintar de manera autodidacta en 1963 para posteriormente abandonar su Carrascal natal y traslade a París, entre 1966 y 1973, un período fundamental para él y donde alcanzó la madurez artística.
Con sus pinceles rescata un modo de vida prácticamente desaparecido en el medio rural. Escenas de trilla, de pesca, de hilanderas se combinan con estampas de animales, como sus icónicas gallinas.
- El mapa que divide Zamora ante el eclipse: estos son los pueblos donde será total
- Llegó el día: cómo ver el eclipse en la provincia de Zamora
- Once investigados por una estafa de 44.000 euros en Zamora: ya hay un detenido de 19 años
- Parador de Zamora: Ahora resulta que hay que arreglar el tejado
- DIRECTO | Zamora disfruta un fenómeno astronómico único: sigue la última hora del eclipse aquí
- ¿Se va a ver el eclipse desde mi pueblo de Zamora?
- La iglesia románica sin techo y la que lleva años abandonada tras ser una carbonera en Zamora, ejemplos del abandono del patrimonio
- Las imágenes de la Virgen de la Esperanza, el Cristo muerto de Duarte y el Jesús de Luz y Vida no regresarán a la Catedral de Zamora