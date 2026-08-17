El Archivo de la Diputación de Zamora dispondrá de un nuevo edificio

La Diputación de Zamora ha encargado a un arquitecto, Germán Panero Hernández, la redacción del proyecto para la construcción de un nuevo edificio para su uso como Archivo de la institución. Se trata de un contrato de 18.000 euros para una actuación que certificaba el propio presidente provincial, Javier Faúndez, el pasado junio, en su discurso del Día de la Provincia.

“Quiero anunciar que estamos trabajando en la redacción del proyecto del edificio que albergará el futuro Archivo de la Diputación en nuestros terrenos del Tránsito”, señaló Faúndez en el acto institucional celebrado en la iglesia de Moraleja del Vino.

El Archivo de la Diputación está ubicado en el Palacio Provincial de la Plaza de Viriato. Ya con anterioridad, el pasado diciembre, Javier Faúndez anunciaba para 2026 la reubicación del Archivo Provincial. En aquel entonces habló de utilizar zonas en desuso del Colegio del Tránsito. El objetivo, sacar el Archivo “del zulo en el que está", junto con el Consorcio de Fomento Musical y de Servicios Sociales, situados en el primer piso del edificio de las Arcadas para dejar en ese espacio el departamento de Informática de la Diputación de Zamora.

Explicó que la política es intervenir para acondicionar zonas en desuso, donde se ubicaban las monjas que en su día dirigieron y trabajaron en el centro educativo, al objeto de atender posibles necesidades como las de "colectivos que precisen de espacios para desarrollar actividades", como organizaciones culturales.

Historia en precario

El máximo mandatario de la institución provincial explico que la decisión obedece a que "los documentos y archivos físicos ya no crecen" con la digitalización del funcionamiento de servicios y oficinas, pero el archivo físico acumulado en la parte trasera del palacio de La Encarnación "hay mucha historia y trabajo de la Diputación que está en precario" que es preciso ordenar y clasificar, de lo que se encargarán dos nuevos funcionarios con la licitación de dos plazas de archivero.

Ala del Palacio Provincial donde se ubica el Archivo de la Diputación / J.N.

El Archivo de la Diputación posee un voluminoso fondo documental compuesto por dos tipos de documentos. En primer lugar, están los fondos administrativos, formados por la documentación de la gestión de la Corporación Provincial desde su creación en el año 1813.

Pero también hay un importante apartado de Fondos Históricos. Así, la Diputación atesora documentación sobre la asistencia benéfica provincial, que abarca varios siglos (de 1477-1904), procedente de Hospitales, hospicios, obras pías, Junta de Beneficencia o las Casas Hospicio de Toro y Zamora. Hay que tener en cuenta que la labor asistencial para huérfanos, ancianos desamparados o personas sin recursos recaía en la institución provincial, así como la asistencia sanitaria para quien no se podía pagar un médico.

Junto a ella existe abundante documentación adquirida o donada, comoel Archivo del Vizconde de Garcigrande, Archivo del Marqués de Castrillo, Archivo del Estado Noble de Zamora, Archivo de Don Fermín de Melgar Barrio, Regidor de Zamora, Archivo de la Sociedad Económica de Amigos del País de Zamora y del Archivo de la Delegación Provincial de Zamora del Servicio Nacional de Excombatientes, este último de acceso restringido.

Servicio Nacional de Excombatientes

Se trata este último de una valiosa documentación, compuesta por 60 legajos y algo más de 5.000 expedientes, la última de gran relieve que el Archivo Histórico de la Diputación incorporó a sus fondos.

Corresponde al "Servicio Nacional de Ex Combatientes", a "Falange Española Tradicionalista y de las JONS (Delegación de Zamora)". Desaparecida oficialmente la institución que dio origen a ese material, el secretario de aquella cedió esos informes y esas fichas.

Los legajos contienen expedientes personales de todos los ex combatientes, de todos los participantes en la Guerra Civil de 1936-1939, naturales de la provincia de Zamora.

Los expedientes hacen constar los datos personales y, en muchos casos, en la gran mayoría, ofrecen las certificaciones de los servicios militares que esos zamoranos prestaron, desde su incorporación a filas y su participación en determinantes operaciones de defensa de posiciones y conquista de poblaciones a la concesión de medallas por méritos de guerra, las heridas sufridas durante el periodo castrense, en la primera línea de fuego o en la retaguardia, en la peligrosa trinchera o lejos de la batalla. Desde su alta, con el correspondiente reemplazo,hasta su baja definitiva en el Ejército victorioso.