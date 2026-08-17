Agenda cultural de Zamora del 17 al 22 de agosto: El músico Andrés Suárez, plato fuerte de la semana

Zamora afronta una semana repleta de propuesta culturales. Cine al aire libre, magia, teatro, conciertos, monólogos y el Festival Mamut de Teatro en Miniatura se repartirán por distintos espacios.

La programación arranca el lunes con cine al aire libre con la proyección de "El día que la Tierra explotó" en la plaza de la Catedral a las 22.30 horas.

El martes 18, la Biblioteca Pública de Zamora acogerá a las 12.00 horas el espectáculo "Zumbados" para niños a partir de 4 años; las aceñas de Cabañales a las 19.00 horas será el marco del picnic de cuentos "Somos", con Irene Mesonero, Polilla y Judynski Cuenta y Crea, una propuesta dirigida a niños de 6 a 11 años, mientras que a las 22.30 horas, el mago Miguel Ángel Gea participará en el XV ciclo nacional de magia de cerca en el Museo Etnográfico de Castilla y León, con un pase de 10 euros.

En las aceñas de Cabañales habrá circo de la mano de Aitor Garuz el miércoles 19 de agosto a las 20.00 horas, mientras que a las 22.00 horas el público podrá disfrutar con "Una boda en un funeral", representado por Teatro Azufre en el interior del Castillo y entradas a 3 euros.

Música y poesía

La música protagoniza el jueves 20 de agosto. A las 22.00 horas, las aceñas de Cabañales acogerán "Del verso al canto", un concierto del proyecto Airanta que propone un recorrido poético y musical por la obra de Claudio Rodríguez y Agustín García Calvo.

Muestra de los participantes en el taller de teatro lambe-lambre dentro del Festival Mamut / José Luis Fernández / LZA

Teatro lambe-lambre

El V Festival de Teatro en Miniatura arranca el viernes 21. La primera actividad corresponde a una muestra participativa y un taller de teatro lambe-lambe de 12.30 a 13.30 horas en la plaza de Viriato. Por la tarde, llegará el espectáculo "Un gran elefante se abre camino por la ciudad a paso firme y solemne", de Hathi. El recorrido partirá, a las 19.30 horas, de la plaza de Castilla y León hasta finalizar en la plaza de Viriato. Además a las 20.00 horas comenzará "Poesía en movimiento", de la compañía Hablalatinta en la plaza de Viriato. A esa misma hora la plaza de la Prosperidad acogerá una muestra de lambe-lambe.

La noche del viernes ofrecerá varias opciones. A las 21.30 horas, Gelo Fuentes presentará su monólogo en el Merendero El Panadero, dentro del Terraza Fest. También a las 21.30, Kira Música actuará en Risko Café y Berlín Rock&Beer con una propuesta de pop, cumbia y bachata. Media hora después, a las 22.00 horas, la formación de jazz Mario Morla Quintet presentará "Fading Colors" en las aceñas de Cabañales.

Teatro de varios géneros y música

"La gran revolución del piojo Ramón" es la apuesta de la matinal de teatro infantil que propone la Biblioteca Pública el sábado a las 12.00 horas. Además, festival Mamut prosigue en la plaza de la Prosperidad, por la mañana, y en Viriato regresan las cajas de teatro en miniatura a partir de las 20.00 horas y el Museo de Zamora celebrará el taller gratuito "Alfarería neolítica", para niños de entre 7 y 12 años.

La noche del sábado estará marcada por la música. A las 21.00 horas, AM Campos interpretará clásicos del blues y el rock en el Café Aureto en del Terraza Fest. A la misma hora, Andrés Suárez actuará en las aceñas de Cabañales dentro de su gira "Cantando Contracorriente" con pases a 25 euros en taquilla. Media hora después, Luciano Mendoza ofrecerá sus monólogos en el Merendero El Panadero.

La semana se despide en las aceñas de Cabañales con "Poesía en movimiento" y una muestra de teatro lambe-lambe, por la mañana, en tanto que Kálamar ofrecerá un concierto retroacústico a las 21.00 en el Pub Numancia y el cantautor Fabián D’Cuesta actuará a las 21.00 horas en las aceñas de Cabañales.