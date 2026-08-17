Operación salida de agosto en Zamora: menos accidentes, más víctimas que el año pasado

El pasado fin de semana, coincidiendo con la festividad de la Asunción del 15 de agosto, se desarrolló una operación especial de tráfico que en Zamora ha tenido un balance ambivalente, ya que han sido menos los accidentes de tráfico registrados en las carreteras de la provincia pero más las personas heridas en esos siniestros.

Los datos de la que el pasado fin de semana fue la tercera "operación salida" del verano los ha ofrecido el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, que ha detallado que se han contabilizado un total de 21 accidentes del viernes al domingo y ocho personas heridas leves en los que tuvieron víctimas.

El pasado año, en cambio, cuando esa operación de tráfico de mediados de agosto se prolongó un día más que este, los siniestros totales fueron 31, diez más que en esta ocasión, pero, en cambio, únicamente hubo una persona herida leve frente a los ocho del pasado fin de semana. En base a esas cifras, Ángel Blanco ha sostenido que la tendencia es la de "reducción en los últimos tiempos de los siniestros en nuestras carreteras".

Desplazamientos

En la provincia, en esta operación de tráfico se han registrado cerca de 59.000 desplazamientos, según los cálculos previos de la Dirección General de Tráfico. En esa circulación de vehículos se contabilizaron tanto los desplazamientos de largo recorrido como los de corto, que son especialmente intensos en un fin de semana como el del 15 de agosto en el que muchas poblaciones celebran fiestas.

Antes del comienzo de esa operación especial de tráfico, Ángel Blanco ya realizó un llamamiento a la prudencia y la responsabilidad.

Víctimas mortales

En lo que va de año, hasta la jornada del domingo día 16 de agosto, se habían registrado en las carreteras de la provincia un total de tres accidentes de tráfico mortales, cinco menos que los ocho que se contabilizaron en el mismo periodo del año pasado.

En esos siniestros han muerto tres personas mientras que en los mortales del año pasado en ese periodo fallecieron nueve, por lo que el balance en lo referente a los siniestros más graves es positivo.