Zamora, a la cola de España en vivienda de lujo

Zamora apenas tiene sitio en el mapa de la vivienda de lujo en venta en España. La provincia cuenta con un único inmueble anunciado por encima del millón de euros, según el último análisis de Idealista. Una cifra que contrasta con las 46.454 propiedades que superan ese precio en el conjunto del país y que coloca a la provincia, junto a Teruel, en el grupo de territorios con menor oferta de este tipo.

La distancia con los grandes mercados inmobiliarios es enorme. Málaga y Madrid concentran cada una el 20% de todas las viviendas que se venden por encima del millón de euros en España. Baleares reúne otro 17%, mientras Barcelona y Alicante aportan un 12% cada una y Girona alcanza el 5%. En total, estas seis provincias acumulan el 86% de la oferta nacional de vivienda de lujo. Dicho de otra manera, casi nueve de cada diez viviendas españolas que superan el millón de euros están concentradas en seis territorios. En Zamora, mientras tanto, basta con un solo anuncio para representar toda la oferta provincial que entra en esta categoría.

La comparación resulta especialmente llamativa con Málaga. Allí se concentra aproximadamente una de cada cinco viviendas millonarias del país. Madrid presenta exactamente el mismo porcentaje. Le siguen, muy de cerca, Baleares con el 17%, Barcelona (12%), Alicante (12%) y Girona (5%). Santa Cruz de Tenerife es la séptima provincia en la que se acumula más producto por encima del millón, con el 3%, seguida por Cádiz y València (2% en los dos casos). El ranking de las principales provincias con más viviendas de lujo se completa con Las Palmas (1%), y Guipúzcoa y Vizcaya (0,7% en los dos casos).

Por contra, Zamora queda reducida a una presencia testimonial dentro de un mercado que, en otras zonas, mueve miles de propiedades. No obstante, la existencia de una única vivienda por encima del millón de euros no significa que no existan inmuebles singulares en Zamora. Palacetes urbanos, fincas históricas, casas solariegas o propiedades de gran extensión pueden alcanzar valores elevados. Sin embargo, su presencia en el mercado es excepcional y representa una realidad muy distinta a la de las provincias donde el lujo inmobiliario constituye un segmento consolidado.

Zamora no está sola en la parte baja de la clasificación. Teruel también cuenta con una única vivienda por encima del millón de euros. Cuenca tiene dos; Jaén, tres, y Lugo, cinco. Salamanca, Valladolid y Albacete aparecen un poco por encima, aunque con solo seis viviendas cada una.

Los datos reflejan una tendencia que se viene consolidando durante los últimos años. El lujo inmobiliario español se concentra principalmente en grandes áreas metropolitanas, destinos turísticos internacionales y zonas costeras con elevada demanda extranjera.

La situación de Zamora también pone de manifiesto la posición de Castilla y León dentro del mercado inmobiliario de lujo nacional. Aunque algunas provincias de la comunidad cuentan con una presencia algo mayor en este segmento, los números siguen siendo muy reducidos en comparación con los grandes focos inmobiliarios españoles. Segovia cuenta con catorce anuncios de inmuebles por un valor superior al millón de euros, Burgos dispone de diez, León tiene nueve, Salamanca y Valladolid registran únicamente seis viviendas de más de un millón de euros cada una y Ávila tiene tres. Por contra, Soria y Palencia ni siquiera cuentan con inmuebles anunciados por encima de esa cifra.

Viviendas de ultralujo

El estudio del portal inmobiliario distingue un segundo escalón, el de las viviendas de más de tres millones de euros. En este caso, España cuenta con 10.511 propiedades anunciadas a finales del pasado mes de junio.

Málaga vuelve a situarse muy por delante del resto, con 3.671 viviendas de este tipo, el 35% del total nacional. Baleares suma 2.942, un 28%, y Madrid alcanza las 1.830, el 17%. Entre las tres concentran ocho de cada diez viviendas de ultralujo que están en el mercado español. Después aparecen Barcelona, con 608 anuncios; Alicante, con 506; Girona, con 263, y Santa Cruz de Tenerife, con 247. El resto de provincias queda a una distancia considerable.

En este caso, además, hay 13 provincias españolas en las que no aparece ninguna vivienda anunciada por encima de los tres millones de euros. En Castilla y León, solo la provincia de Ávila aparece en el informe con tres viviendas a la venta por un valor superior a esta cifra.