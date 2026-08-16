Tiempo
Zamora activa la alerta amarillo por calor: cuidado con los grupos vulnerables
La alerta amarillo recuerda la vulnerabilidad de mayores, niños y personas con problemas de salud ante las altas temperaturas que se esperan
A.B.G.
La Agencia Estatal de Meteorología ha activado un aviso amarillo por altas temperaturas para este martes 18 de agosto, concretamente entre las 13.00 hasta las 21.00 horas, periodo en el que se podrán alcanzar los 36 grados. Una cifra que, según estimaciones, tiene entre un 40 % y un 70 % de probabilidades de alcanzarse.
Cabe destacar la importancia del aviso amarillo, que recuerda que el calor puede afectar, especialmente, a las personas más vulnerables: mayores, niños o personas con problemas de salud. Por eso, se recomienda evitar pasar tiempo al sol en las horas puntas, beber agua con frecuencia y buscar lugares frescos siempre que sea posible.
Según lo previsto, el aviso finalizará a las 21.00 horas del martes 18.
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