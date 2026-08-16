El vandalismo llega al muro recién restaurado del Puente de Piedra de Zamora

Los vándalos la han emprendido con el nuevo muro que conforma el pretil del Puente de Piedra, tras la restauración finalizada hace apenas un año, y parecen haberlo hecho a base de picar directamente sobre uno de los sillares más próximos a la entrada desde el barrio de Cabañales y de San Frontis, sobre el que habrían utilizado un objeto punzante con el que arrancar literalmente parte del sillar afectado, además de horadar parte de la junta que lo une con el anterior. A te daño, se suma la rotura de las luminarias que están incrustadas en el muro, otro acto de vandalismo inexplicable.

El ataque a uno de los monumentos más representativos de la capital es una muestra más de la falta de respeto al patrimonio arquitectónico e histórico la Zamora, en este caso, al viaducto románico del siglo XII que se levantó para permitir el acceso a la ciudad desde la margen izquierda del río Duero y en el que se han invertido recientemente 1,3 millones de euros para levantar el pretil que recrea al antiguo y devuelve al Puente de Piedra su imagen primigenia.

Detalle del sillar picado. / S. A.

La reparación de la fractura de este sillar de piedra de cantera, trabajada de forma manual antes de instalarse en el puente, tendrá un coste que saldrá de los bolsillos de los zamoranos y de las zamoranas, ya que el Ayuntamiento de Zamora es la institución que deberá sufragar esa intervención. El Consistorio tendrá que investigar la autoría de semejante desaguisado.

El monumento perdió su murete de piedra durante las obras del año 1905 durante la remodelación del viaducto que daba paso a la modernidad con la instalación de una barandilla metálica retirada en esta última gran intervención para rescatar su estructura original.