El turno de oficio cae en picado en Zamora: casi la mitad de los abogados se borran

Si el Consejo General del Poder Judicial alertaba este mes de julio sobre la situación crítica del turno de oficio ante la caída de profesionales adscritos en un 32%, el Colegio de la Abogacía de Zamora podría colgar el cartel de "cerrado por espantada". Y es que, de125 profesionales que ofrecían el Servicio de Justicia Gratuita en la provincia en el año 2020 quedan 66 en la actualidad, según información recabada por este periódico. Solo un 20% de los 330 colegiados y colegiadas en Zamora cubre el turno de oficio.

El dato estadístico deja la estampida de profesionales en el 47,2%, es decir, 15 puntos por encima del porcentaje que ha encendido las luces de alarma por el riesgo de colapso del turno de oficio a nivel nacional. La deserción del turno de oficio está directamente relacionada con la falta de actualización de los baremos y de equiparación de retribuciones con las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias y que pagan el triple que el Ministerio.

A esas circunstancias se suman los retrasos de hasta tres meses en el abono de las retribuciones de las causas atendidas, cantidades que debe pagar la Administración de Justicia por las causas atendidas. El Gobierno central sigue haciendo oídos sordos a estas viejas reivindicaciones que se resumen en "dignificar el turno de oficio, nos pagan 0,85 euros por hora trabajada", que cifraba recientemente el abogado zamorano Patricio Cuadra Blanco.

A la exigencia de agilización en el pago de cada asunto atendido en turno de oficio, se suman las guardias realizadas en el turno especializado de violencia de género —que absorbe ya las denuncias por agresiones sexuales—, que ha perdido también letrados y letradas en el Serivicio de Justicia Gratuita. De hecho, el número de guardias por profesional y trimestre se ha multiplicado por dos, cuando hasta hace no tanto se hacía una, concreta uno de los abogados consultados.

La situación durante agosto, que es inhábil para la Administración de Justicia, "es especialmente preocupante, puesto que muchos compañeros y compañeras renuncian durante este mes al turno de oficio" y quedan una docena para atender las guardias de este periodo de 31 días.

Profesionales "de saldo"

El colectivo profesional explica con números por qué no les es nada rentable el turno de oficio: asumen asuntos que llevan el mismo tiempo y trabajo que si se tratara de un cliente que acude de forma privada a su despacho. La diferencia de ingresos, sin embargo, es sustancialmente menor: "el Ministerio te paga unos 250 euros por un procedimiento penal que llegaría a los 1.000 euros si lo llevas de forma privada", exponen profesionales consultados por este periódico, expone el abogado zamorano Alfonso Martín Carretero. "Las pérdidas que acumulamos al año son aproximadamente 5.000 euros", calcula el abogado zamorano Alfonso Martín Carretero.

A esas pérdidas se agregan las derivadas de interrumpir la marcha normal del despacho, ya que estar de guardia en estos turnos implica dedicar ese día concreto y el siguiente al caso o casos que se les asigne, de modo que, "en la primera jornada, no puedes agender citas o trámites presenciales que requieran estar ocupado varias horas porque debes estar disponible las 24 horas, no sabes a qué hora te van a llamar. Al día siguiente de a esa primera asistencia al detenido o a la víctima, te dedicas a preparar comparecencia ante el juez o la jueza para defender al cliente del Servicio de Justicia Gratuito, por tanto pierdes otra jornada prácticamente".

Los asuntos de violencia de género reportan unos 400 euros cuando dan lugar a un procedimiento abreviado, cuando el delito es grave, tarde el tiempo que tarde en resolverse y sin tener en cuenta el volumen de trabajo del abogado o abogada de oficio. La retribución se queda en 290 euros por caso cuando se ventila en un juicio rápido.

Los emolumentos son muy parecidos en los casos de agresión sexual: Justicia paga unos 400 euros por asistencia e inicio del procedimiento judicial y hasta llegar a la fecha de señalamiento de la vista oral puede llegar a abonarse otros cien euros más, concret otro abogado de Zamora.

El trabajo que no se paga: trámites, recursos previos, de reposición y entrevistas con testigos y abogados

"Hay un trabajo que no se nos paga, trámites dentro del procedimiento y recursos previos que se presentan antes del de apelación de la sentencia, los de reposición los costeamos nosotros y los que se presentan contra autos también salen de nuestros bolsillos", expone Alfonso Martín Carretero, que abandonó el turno recientemente. El letrado detalla que "solo se nos paga la asistencia en comisaría y en el juzgado, la vista previa al juicio para establecer medidas provisionales y la asistencia al juicio", pero "las horas que empleas en entrevistarte con la persona que obtiene justicia gratuita y con los abogados de la otra parte, las que te lleva tramitar la Justicia Gratuita, recopilar la documentación que se aporta. Los desplazamientos para ver a la persona que defiendes, a veces, a horas intempestivas; las horas dedicadas a testigos y peritos salen de nuestro esfuerzo personal, no se remuneran", apunta Martín Carretero.

Esta profunda crisis tendrá que sacudir al Ministerio para poner solución, aunque solo si existe voluntad política, ya que el Servicio de Justicia Gratuita nunca se verá en riesgo, "descubierto porque la legislación española obliga a los colegios profesionales a garantizarlo, de modo que si hubiera una baja total de profesionales adscritos voluntariamente, el Colegio tendría que ir designando directamente casos a cada integrante del mismo", explican.