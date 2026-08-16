Renfe ofrece descuentos a los viajeros que vengan en tren a Fromago

Los viajeros que se desplacen en tren hasta Zamora con motivo de Fromago Cheese Experience 2026 podrán beneficiarse de un descuento del 5% en los billetes de Renfe. La bonificación estará disponible para viajes realizados entre el 15 y el 22 de septiembre, coincidiendo con la feria internacional del queso, que se celebrará en la capital zamorana del 17 al 20 de septiembre.

El descuento, fruto del acuerdo entre la organización de Fromago y "Renfe Congresos y Ferias", será válido en trenes AVE y Larga Distancia con origen o destino en Zamora y podrá aplicarse tanto a billetes de ida como de vuelta. Además, estará disponible para las tarifas Básico, Elige, Elige Confort y Prémium, aunque no será acumulable a otras promociones comerciales.

A poco más de un mes para su celebración la Escuela Internacional de Industrias Lácteas ultima los preparativos para una tercera edición de Fromago que crecerá en dimensiones. La feria contará con más de 300 expositores y productores procedentes de 23 países, con más de 1.200 quesos diferentes y más de 500 carpas distribuidas a lo largo de unos tres kilómetros del casco histórico, sobre una superficie superior a los 40.000 metros cuadrados. El programa incluirá además cuatro galerías del queso, cuatro escenarios y dos grandes zonas gastronómicas. La cita, de entrada gratuita, tratará de superar las cifras de 2024, cuando más de 300.000 personas pasaron por Fromago y se vendieron más de 170.000 kilos de queso.

Para beneficiarse de la rebaja en los billetes de tren, los interesados deberán solicitar previamente una autorización nominativa a través de la página web de Fromago rellenando un formulario y esperar a un correo electrónico con un número que necesitarán a la hora de comprar el billete en taquilla o vía online, seleccionando la tarifa de Congresos/Eventos. n