El Palacio Episcopal aproximará a la historia de la Diócesis de Zamora

El edificio del Palacio Episcopal, que ha sufrido múltiples intervenciones a lo largo de su historia, está ahora inmerso en la tercera y última fase de la gran renovación, impulsada desde el Obispado de Zamora para adaptarlo a las normativas actuales de cara a que vuelva a ser empleado por la Diócesis a y ser visitado por los turistas que visiten la Catedral y su entorno.

Cronología

La intervención comenzó en el invierno de 2023, con una primera fase que supuso la adecuación de las cubiertas dado que había zonas por las que se producían filtraciones y también presentaba problemas en algunas vigas de la estructura de un inmueble que, hasta la primavera de 2021, albergó las oficinas del Obispado. Los andamios ocuparon parte de las fachadas durante numerosos meses, para posteriormente actuar en las fachadas exteriores y en el patio central.

Andamios que presentó el edificio durante la primera fase. / J. L. Fernández / LZA

Tercera etapa

Ahora una empresa gallega trabaja en los más de 2.000 metros cuadros repartidos en dos plantas para que, en el horizonte del próximo año, la adecuación haya concluido tras una inversión que rondará el millón de euros, con una aportación de la Diputación de Zamora, por valor de 150.000 euros, y otra de la Junta de Castilla y León que supera los 395.000 euros, mientras que la cifra restante la aporta el Obispado de fondos propios.

Archivo

En el primer nivel se modernizará el Archivo Diocesano atendiendo a criterios de biblioteconomía y funcionalidad. En el servicio, creado en 1983 durante el episcopado de Eduardo Poveda y que custodia los fondos documentales del obispado, de la Catedral y de los archivos parroquiales de la diócesis, se van a recolocar la sala de investigadores y los fondos documentales. "Perseguimos además de adecuarlo a la normativa de seguridad, generar también un espacio de trabajo cómodo para todos aquellos que solicitan información" precisa el delegado diocesano de Patrimonio, Juan Carlos López.

Autoridades en una visita a las dependencias del Archivo Diocesano. / José Luis Fernández / LZA

El depósito durante el tiempo que duren las mejoras "permanecerá cerrado por prescripción técnica", pero aquellas consultas que "sean urgentes" puede ser comunicadas a través del correo electrónico o de vía telefónica al técnico del archivo, quien "se encargará de darle resolución", aseguran fuentes diocesanas.

Las amplias escaleras que enlazan la primera planta con la segunda las harán accesibles mediante la instalación de un elevador.

Segunda planta

En el segundo piso, la planta noble, donde se encuentran el despacho del obispo, el sorprendente salón del trono o el mirador, entre otros espacios, efectuarán una completa adecuación para que sean unas dependencias accesibles. A mayores, desde el Obispado estudian a lo largo de las distintas salas compartir con el visitante obras artísticas presentes en el propio Palacio, en la Catedral o incluso algunas piezas de otra procedencia diocesana para contar la historia de la Diócesis de Zamora desde el siglo X, pasando por su restablecimiento dos siglos más tarde y sus distintos avatares. "El palacio quiere dar a conocer cómo se ha desarrollado la Iglesia en este territorio", sintetizan.

Salón del trono situada en la segunda planta, la planta noble del inmueble. | ARCHIVO

El mirador, una estancia desde la que se tiene una extraordinaria vista del Duero, será visitable, pero no se convertirá en cafetería. "No nos lo planteamos", será "un espacio para estar", subrayan.

Evolución

El Palacio Episcopal fue construido en el siglo XII y ha sufrido múltiples intervenciones. Así en el XIII consta que el obispo Suero arregló la capilla de su palacio. Más tarde en el siglo XV se creó el patio y en el XVI hay constancia de la inclusión de un artesonado y de más modificaciones. En la siguiente centuria, su estado era malo y el obispo Isidro Alonso Cabanillas, a principios del XVIII, reedifica la construcción y la dota de la fachada manierista. También hay constancia de cambios a finales del XIX bajo los episcopados de Tomás Belestá y de Luis Felipe Ortiz.

Finalidad

El destino de este inmueble, tras trasladarse las oficinas del Obispado a la calle de Ramos Carrión por los problemas estructurales que presentaba, ha ido variando.

El equipo que hizo una prospección el patio del Palacio Episcopal hace varios veranos. / Archivo

La valiosa colección de tapices flamencos que atesora la Catedral, un total de 20 preciados tejidos de los siglos XV, XVI y XVII con temas históricos, bíblicos y alegóricos, fue una de las "novias" que tuvo cuando la responsabilidad de Patrimonio estaba en manos del difunto José Ángel Rivera de Las Heras.

Dos años más tarde, en 2023, tras decidirse que los textiles siguieran exhibiéndose en dependencias catedralicias se abogaba por la posibilidad de mostrar la vida de un obispo y en un Obispado, como centro administrativo, sin olvidar la ampliación del archivo diocesano.

Ahora el último planteamiento ha derivado hacia la historia y el desarrollo de la Diócesis de Zamora, dentro del proyecto de puesta en valor del entorno de la Catedral de Zamora, una apuesta defendida personalmente por el obispo, Fernando Valera.