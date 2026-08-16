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Medio siglo de servicio a la Iglesia en Zamora: adiós al sacerdote Eleuterio Fernández

Más de medio siglo ejerciendo el ministerio sacerdotal y un ejemplo para la Diócesis debido a los obstáculos que su paraplejia le puso, el padre demostró "una extraordinaria fuerza de voluntad"

Fallece el sacerdote Eleuterio Fernández

Fallece el sacerdote Eleuterio Fernández / Cedida

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O. C.

A Eleuterio Fernández, nacido en 1944 y fallecido hoy, 16 de agosto de 2026, la vocación le llegó joven y fue apenas a los 25 años cuando le ordenaron presbítero. Fue en aquel mismo año, 1969, cuando comenzó su carrera en la localidad terracampina de Revellinos, cercana a su Vega de Villalobos natal. Desde allí, a lo largo de los más de 50 años que duró su carrera sacerdotal, el padre pasó por diferentes cargos adaptándose siempre a lo que la Iglesia requería de él.

Es recordado por haber sido educador del Seminario Menor de Toro, rigió las parroquias de Moraleja del Vino, Fuentesaúco y San José Obrero. También fue el director espiritual del Seminario Mayor en Salamanca y el Colegio-Residencia San Atilano en Zamora.

Su carrera no se limitó a la parroquia y a la educación, también fue miembro del Colegio de Consultores y consiliario de la Fraternidad de Enfermos y Minusválidos.

Fue su propia enfermedad la que le hizo demostrar ante la Iglesia la fuerza de su vocación. Sufrió una paraplejia que cambió radicalmente su vida y le requirió gran sacrificio para conseguir recuperar una autonomía de movimiento. Fue esta circunstancia la que sacó a la luz ante la Iglesia y ante los fieles su gran fuerza de voluntad, ya que no le alejó de su fe sino que le ayudó a entender con una cercanía muy especial a quienes atravesaban enfermedades, discapacidad o situaciones de vulnerabilidad.

El párraco afrontó durante toda su vida estas dificultades y mantuvo su ministerio hasta esta última etapa, que vivió retirado en Valladolid, donde le acompañaron su familia y la Casa Sacerdotal de la Diócesis de Valladolid.

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Tal y como informa la Diócesis, este domingo 16 de agosto de 2026, el padre ha fallecido a los 81 años en Valladolid, donde se ha instalado la capilla ardiente en el Tanatorio Las Contiendas, sala 8. El funeral se celebrará mañana, lunes 17 de agosto, a las 16.00 horas, en la Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Victoria de Valladolid, desde donde el cuerpo será guiado hasta el cementerio de Las Contiendas.

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