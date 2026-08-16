La Cámara de Comercio de Zamora propone crear una oficina permanente de desarrollo de la Semana Santa

"Profesionalizar al máximo la Semana Santa de Zamora". Ese es el objetivo que cree fundamental lograr el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zamora, Enrique Oliveira Román. "Tenemos que aprovechar el nuevo museo para que sea el motor central sobre el que gire la nueva actividad en torno a la Semana Santa", explica el presidente del órgano empresarial en declaraciones a La Opinión-El Correo de Zamora.

La propuesta de la Cámara pasa por impulsar un modelo de gestión profesionalizado en vez de un modelo basado en el calendario litúrgico. Es decir, "un modelo de desarrollo cultural anual", apunta Oliveira, en el que se trabaje sobre los principales activos diferenciales de la Pasión: silencio-sobriedad, patrimonio escultórico y espiritualidad estética. Para ello, proponen crear "una especie de Oficina Permanente de Desarrollo de la Semana Santa, liderada por el Ayuntamiento y la Junta Pro Semana Santa y también un Consejo Estratégico en el que dar cabida a otras instituciones, administraciones y colectivos que ayuden al proyecto".

Se trata así de configurar una estrategia turística y de desarrollo económico local, creando un producto turístico como "Zamora, ciudad del silencio" o concibiendo un "clúster de economía del cofrade" que, según detalla Oliveira a este diario, debería incluir empresas como talleres de restauración de imágenes sacra, talerres de bordadores, artesanos, músicos o escultores, entre otras profesiones vinculadas a las fiestas pasionales, "para resaltar y aprovechar, en definitiva, lo que nos diferencia de otros lugares", detalla el presidente de la Cámara de Comercio.

Ideas que Oliveira pretende anunciar próximamente en una reunión con los responsables de la Junta Pro Semana Santa para también ofrecerles su colaboración con el fin de "acompañarlos en lo que necesiten, si lo estiman conveniente, sin afán de protagonismo y con el ánimo de ayudar e impulsar nuestra Semana Santa, como siempre ha hecho la Cámara de Comercio", apunta.

El presidente del órgano cameral subraya, además, las oportunidades que brinda la construcción del nuevo Museo de Semana Santa en cuanto a la repercusión social, cultural y económica "para una provincia tan necesitada de impulso económico". Por ello, reitera que el espacio debería ir más a allá de un lugar de custodia de algunos de los grupos escultóricos más representativos", para "servir de palanca que genere esta nueva estrategia que busca como fin último generar riqueza y empleo de manera sostenida a lo largo de todo el año".

En este sentido, recuerda Oliveira que la Semana Santa de Zamora "no es solo un evento religioso", sino que es un "activo cultural, identitario y económico de primer nivel, con una marca consolidada y una autenticidad diferencial muy potente frente a otros destinos de nuestra geografía".

Por último, el presidente vuelve a apelar al "esfuerzo de todos" para dar forma al plan para profesionalizar al máximo la Semana Santa con el museo como motor central de este nuevo modelo. Un museo que debe convertirse en "un centro de interpretación inmersivo, emocional e inspirador durante cualquier época del año", subraya el responsable de la Cámara de Comercio de Zamora.

Obras del nuevo Museo

Las obras del nuevo Museo de Semana Santa de Zamora avanzan con la previsión de que los trabajos puedan quedar concluidos a principios de 2027, según el calendario manejado por la Junta de Castilla y León. El proyecto, llamado a convertirse en uno de los principales espacios culturales y turísticos de la capital, afronta así su recta final después de una actuación de gran envergadura.

La finalización de la obra, no obstante, no supondrá la apertura inmediata del museo. Una vez terminado el edificio será necesario completar la musealización, además de los trámites, licencias y actuaciones previas a su puesta en servicio. Por el momento no existe una fecha cerrada para la inauguración, que dependerá de la evolución de esos trabajos posteriores.