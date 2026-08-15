Zamora, la provincia que menos sangre dona en Castilla y León

Zamora es la provincia de la comunidad autónoma que menos donaciones de sangre recibió en el primer semestre de 2026, con 2.287, lo que ha supuesto un 7,8% menos respecto del mismo periodo del año anterior, de acuerdo con la publicación de la Junta de Castilla y León, que cifra en 57.706 las habidas en el conjunto de su territorio, en el que el descenso del 5,5% presidió el análisis global realizado.

Solo la población de Ávila incrementó las donaciones, en concreto en un 7,3%, mientras que en resto de provincias de la comunidad la tónica era de una reducción significativa, con León a la cabeza al perder el 12,4% de la cantidad y recoger 5.157 donaciones, según el registro oficial del Centro de Hemoterapia y Homodonación de Castilla y León.

Segovia fue la segunda de este ránking de pérdida de donaciones en un porcentaje de 10,4 y 3.370, frente a las 10.779 que recogió Burgos y que supusieron un descenso de 6,1% respecto del primer semestre de 2025. Los datos fueron un poco peor en Palencia, con 2.899 donaciones y un descenso del 6,9%, datos que no son tan drásticos en Soria, donde hubo 2.345 y la caída se quedó en un 2,4%; Valladolid, con 14.623 y un 3,9% menos; y Salamanca, con un total de 6.046 y una bajada del 4,7%.