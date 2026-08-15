Sanidad
Zamora, la provincia que menos sangre dona en Castilla y León
Las extracciones ascendieron a 2.287 en el primer trimestre de este año y bajaron en un 7,8% respecto del mismo periodo anterior
Zamora es la provincia de la comunidad autónoma que menos donaciones de sangre recibió en el primer semestre de 2026, con 2.287, lo que ha supuesto un 7,8% menos respecto del mismo periodo del año anterior, de acuerdo con la publicación de la Junta de Castilla y León, que cifra en 57.706 las habidas en el conjunto de su territorio, en el que el descenso del 5,5% presidió el análisis global realizado.
Solo la población de Ávila incrementó las donaciones, en concreto en un 7,3%, mientras que en resto de provincias de la comunidad la tónica era de una reducción significativa, con León a la cabeza al perder el 12,4% de la cantidad y recoger 5.157 donaciones, según el registro oficial del Centro de Hemoterapia y Homodonación de Castilla y León.
Segovia fue la segunda de este ránking de pérdida de donaciones en un porcentaje de 10,4 y 3.370, frente a las 10.779 que recogió Burgos y que supusieron un descenso de 6,1% respecto del primer semestre de 2025. Los datos fueron un poco peor en Palencia, con 2.899 donaciones y un descenso del 6,9%, datos que no son tan drásticos en Soria, donde hubo 2.345 y la caída se quedó en un 2,4%; Valladolid, con 14.623 y un 3,9% menos; y Salamanca, con un total de 6.046 y una bajada del 4,7%.
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