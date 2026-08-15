El reto solidario de Brosjaca contra el cáncer acaba en la Policía Municipal de Zamora: “Pensaba que íbamos a dormir entre rejas”

La visita a Zamora de Josué Jaime Caparrós, conocido en redes sociales como Brosjaca, terminó este viernes con un episodio inesperado. El creador de contenido centra en su trabajo diferentes retos deportivos para recaudar dinero para la lucha contra el cáncer, una iniciativa que ha conseguido llamar la atención de sus 124 mil seguidores y que ha llegado a recaudar más de 9.000 euros con el reto anterior, un capital que el pasado 21 de junio fue donado a la Asociación Española Contra el Cáncer.

Tras poner fin al reto anterior, Caparrós no dudó en comenzar uno nuevo, aunque esta vez distinto, recorrerá las 50 provincias de España para recaudar el mayor dinero posible para la Asociación Española Contra el Cáncer. Y de esa manera, fue como Brosjaca llegó a su provincia número 27, Zamora, y en concreto, a su Plaza mayor, lugar elegido por el creador de contenido para llegar a cabo la recaudación: "La noche ha ido genial, ha sido todo increíble, pero al final hemos tenido una historia que ya os contaremos", explica en un vídeo de Instagram a sus seguidores.

Según ha explicado Caparrós, una vez finalizada la actividad, la Policía Municipal le pidió explicaciones sobre el dinero recogido y sobre la forma en la que podía acreditar su destino. Una situación que el propio Brosjaca compartió en sus redes sociales hace apenas siete horas, relatando los hechos de la pasada noche, antes de que el equipo abandonara Zamora para continuar este sábado con el reto en Salamanca: "Acabamos de salir de la comisaría de la Policía Municipal de Zamora", decía en el vídeo. “Nos preguntaron qué estábamos haciendo y cómo podíamos demostrar que esto está siendo donado”.

Fue entonces cuando Brosjaca asegura que mostró a los policías vídeos de una donación realizada anteriormente, el pasado 21 de junio, y que les explicó que el dinero que transportaban correspondía a las aportaciones acumuladas durante las 27 provincias recorridas hasta ese momento.

También afirma que toda la iniciativa está siendo documentada diariamente mediante vídeos y emisiones en directo y que precisamente esa exposición pública forma parte de su forma de demostrar el carácter real del proyecto.

Recuento del dinero en comisaría

Tras las primeras explicaciones, el equipo acudió a dependencias de la Policía Municipal de Zamora. Allí, según el propio creador, se llevó a cabo el recuento de los billetes y el pesaje de la “capacha” en la que recogen parte de las aportaciones, un momento que por las circunstancias no fue grabado.

Caparrós asegura además que facilitó a los agentes documentación relacionada con la anterior entrega de fondos, en la que se habrían donado más de 9.000 euros para la lucha contra el cáncer.

No obstante, el creador de contenido reconoce en el propio vídeo que comprende las dudas planteadas por los agentes: “Yo entiendo también la postura del policía”, señaló antes de explicar que uno de ellos le preguntó cómo podía saber que la recaudación no era una estafa.

Un reto financiado también con sus propios ahorros

Caparrós asegura que él y su equipo están utilizando sus propios recursos económicos para poder mantener el proyecto y desplazarse por España, en una iniciativa que se apoya en cuatro pilares: contenido diario, rendimiento, superación y comunidad.

Brosjaca publica contenido de forma constante sobre cada etapa del recorrido, combina el proyecto con entrenamiento y rendimiento físico y utiliza el reto como una historia de disciplina y superación personal. A ello se suma una comunidad que participa mediante encuentros, directos y actividades en las distintas ciudades: "Entreno y documento retos que crecen día a día: disciplina, constancia y mentalidad para ir más allá del ‘no puedo' ”, explica el propio creador sobre la filosofía de su proyecto.

Tras la noche vivida en Zamora, el recorrido no se ha detenido. Este sábado, menos de 24 horas después de la recaudación en la Plaza Mayor y de las explicaciones ante la Policía Municipal, Brosjaca continúa el reto en Salamanca, aunque sin tener aún muy claro qué va a pasar.