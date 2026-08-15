Los matrimonios maduritos y sin hijos menores, los que más se divorcian en Zamora

Zamora cerró 2025 con 44 divorcios menos que el año anterior, un total de 181 rupturas matrimoniales que suponen la cifra más baja de los últimos tres lustros.

2014 había sido el año con más divorcios de los últimos tiempos, 257, si bien en esos años las cifras oscilaban siempre por encima de los 230 hasta que en los años 20 y 21 se produjo un fuerte descenso, quién sabe si como consecuencia de la pandemia. En 2024, sin embargo parecía que los divorcios “atrasados” se reactivaban y superaban con holgura la barrera de los 200, mientras que 2025 vuelve a apuntar, con fuerza, una tendencia a la baja.

Lo más frecuente, eso si, es que los cónyuges pongan fin a la convivencia de común acuerdo y de hecho dos de cada tres casos son de conformidad de ambos miembros. Un tercio de los matrimonios, sin embargo acaban como el rosario de la Aurora, es decir, en un litigio contencioso.

Lo que muestran también los datos es que la gente no rompe el vínculo matrimonial a las primeras de cambio, ya que en la mayoría de los casos la convivencia se acaba tras más de diez años de vida en común. Solo ocho matrimonios se rompieron antes de los dos años y 53 se sitúan entre esa duración y los nueve años.

Evolución de los divorcios en Zamora / Cedida

Quizá la existencia de hijos sea uno de los factores que retrasa el divorcio. Asi 82 de las parejas divorciadas el pasado año no tenía hijos menores o dependientes a cargo, mientras que 27 tenían un vástago y 73 dos o más.

Lo que no se lleva ya es la separación previa, que sólo se produjo en doce casos y la gran mayoría de las parejas se divorciaron sin más.

Los divorcios están llegando también a las parejas del mismo sexo, aunque su bajo número, solo uno en el caso de Zamora, hace que no se puedan conocer más detalles para mantener en secreto estadístico.

Por tanto, se conocen con mayor profundidad las circunstancias de las rupturas entre matrimonios de personas de diferente sexo, 180 el pasado año en Zamora.

Entre 45 y 64 años

Un dato curioso es la edad en la que se producen los divorcios. Y es que la mitad exacta (90 de 180) se producen con esposos de 45 a 64 años. Son muchos más de los que se separan entre los 25 y los 44 años (53) y los que lo hacen por encima de los 65 (37). Ningún esposo menor de 24 años se divorció.

En cambio, la edad de las divorciadas es bastante más baja. En la mitad de las rupturas la esposa contaba con entre 25 y 44 años (94 en total), por 57 que tenían entre 45 y 64 años y 29 que saltaban de los 65.

La explicación evidente es que lo más habitual son los matrimonios en los que los hombres más mayores que las mujeres.

La nacionalidad española es la predominante tanto entre los esposos como entre las esposas divorciados: solo siete hombres y ocho mujeres de los matrimonios rotos son extranjeros.

Tanto en la gran mayoría de los hombres como en mujeres divorciados era su primer matrimonio. Sin embargo, sólo una de estas mujeres se había divorciado anteriormente, frente a ocho hombres. Y había un viudo.

El primer paso, conjunto

Los datos permiten conocer también quién se decide a dar el paso. En la mitad de las rupturas, 101 son ambos cónyuges los que presentan la demanda a la vez, mientras que en el resto de casos es la mujer mayoritariamente quien quiere acabar con la relación: 60 casos frente a 20 en que es el hombre quien acude al juzgado.

En la mayoría de los casos no procede pagar una pensión compensatoria, si bien en los 20 divorcios en los que se estableció esta obligación, en 13 supuestos le toca pagar al hombre y en 7 a la mujer.

En la mitad de los casos tampoco procede el pago de la pensión alimenticia. En los casos en que sí existe en 60 divorcios le tocó al padre, en 33 a ambos cónyuges y en siete a la madre.

Con respecto a la custodia, en 94 casos no procedía. En los casos en que había que ejercerla le tocó a la madre en 46 divorcios o a ambos cónyuges, en 40. No se dio un solo caso en que el padre tuviera que ejercer la custodia de los hijos.