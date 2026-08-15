La Junta alerta a Zamora y da indicaciones a los ciudadanos por el peligro de lluvia y tormentas en toda la comunidad

Protección Civil de Castilla y León declaró desde la tarde del 14 de agosto y sin fecha de finalización determinada una alerta por lluvias y fuertes tormentas en Castilla y León, ya que el pronóstico atmosférico es inestable y se prevé la aparición de fenómenos meteorológicos adversos en los próximos días.

Se pronostica que la situación tienda a intensificarse durante la jornada de hoy con chubascos y tormentas repartidos por toda la meseta, incluyendo puntos de la provincia de Zamora. Las precipitaciones podrían darse de forma intensa, pero en períodos cortos, con presencia de fuertes rachas de viento e incluso granizo.

Aunque se prevé una evolución favorable y disminución de la inestabilidad a partir del domingo 16 de agosto, la Junta no ha establecido una fecha para el fin de la alerta, será la evolución de la situación meteorológica la que la determine. Es posible que tras la alerta sigan apareciendo chubascos o pequeñas tormentas aisladas, y en cualquier caso se aconseja a la población mantenerse atenta a las indicaciones oficiales.

Recomendaciones a la ciudadanía

Ante la previsión de tormentas, Protección Civil recomienda extremar las precauciones durante el tiempo que duren las tormentas, así como evitar desplazamientos que no sean extremadamente necesarios en los momentos de mayor inestabilidad o intensidad de las precipitaciones. Se aconseja permanecer en interiores, y en el caso de que no sea posible, buscar refugio en un lugar cerrado, evitando permanecer en las zonas de mayor peligro. También alejarse de ríos, arroyos o zonas que se puedan inundar y/o acumular agua.

También es necesario tener en cuenta que durante las tormentas eléctricas, es preferible evitar las zonas abiertas, alejarse de árboles, grandes metales u otras infraestructuras u objetos que puedan atraer descargas.

Si es posible, es preferible asegurar los objetos que puedan caerse o romperse durante las rachas de viento.