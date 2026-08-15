La iglesia románica sin techo y la que lleva años abandonada tras ser una carbonera en Zamora, ejemplos del abandono del patrimonio

El prolijo patrimonio románico que atesora la ciudad y la provincia es motivo de orgullo para Zamora, que mima la mayor parte de sus templos de ese estilo arquitectónico. Pero también hay excepciones y dos de ellas, una en la capital y otra en la Carballeda, muestran el abandono que presentan algunas de las joyas patrimoniales.

El caso más sangrante, sin duda, es el de Carbajales de la Encomienda. En esa pequeña población de apenas 25 vecinos perteneciente al Ayuntamiento de Espadañedo y enclavada en la Diócesis de Astorga una iglesia presenta un estado moribundo, con su techumbre inexistente y los elementos característicos de su estilo arquitectónico a merced de las inclemencias meteorológicas, a punto de derrumbarse.

Se trata de la iglesia de San Jorge, situada a las afueras del pueblo y cuyo estado de semirruina hace que, tras haber sobrevivido en pie desde siglo XIII, ahora peligre su estabilidad. De hecho, desde hace más de una década figura en la lista roja del patrimonio que elabora la asociación Hispania Nostra. Los motivos para formar parte de la relación de templos en peligro son más que sobrados. Solo hay que ver cómo le falta buena parte de la cubierta.

Ábside y balaustrada

Su estado llevó a la Diócesis de Astorga a trasladar a un templo de la provincia de León su retablo, pero permanece el artesonado del ábside, sintiendo el daño de la lluvia o la nieve cayendo sobre él. En el coro, la balaustrada también está estropeada por la acción de la lluvia, según refiere el profesor y procurador autonómico del PSOE, Javier García Martín.

Iglesia de San Jorge de Carbajales de la Encomienda. / Cedida

Él no tiene duda de que, dado su estado, este templo erigido hace más de 700 años desaparecerá completamente antes de que pasen tres décadas. Da la voz de alerta para subrayar también que en la zona norte de la provincia existe un patrimonio románico del medio rural zamorano que necesita una mayor atención, "un románico oculto en riesgo de desaparición", del que el mejor ejemplo de su debilitamiento es el de Carbajales de la Encomienda.

Otros templos presentan mucho mejor estado, pero pese a que todo el valle del Terra y de Vidriales está "plagado de iglesias románicas" a ese importante patrimonio arquitectónico y recurso turístico no se le presta la atención que debiera, expone el parlamentario regional.

San Leonardo, el garbanzo negro del románico zamorano

Si del norte de la provincia se viaja a la capital zamorana, también en la que es la ciudad con mayor número de templos románicos concentrados en un pequeño casco urbano hay un garbanzo negro. En concreto es el de la iglesia de San Leonardo. Pese a formar parte del listado de iglesias de ese estilo arquitectónico, la de San Leonardo no figura en los mapas turísticos ni en las fotografías del patrimonio zamorano.

De hecho, pese a situarse a unos pocos metros de la emblemática calle Balborraz y dentro del Conjunto Histórico de Zamora, pasa totalmente desapercibida no solo para los turistas, sino también para gran parte de los zamoranos.

Esta iglesia hace ya mucho tiempo que perdió el uso eclesiástico. Prueba de ello es que a principios del siglo XX pasó a manos privadas y durante varias décadas su uso fue el de carbonera. Un templo románico convertido en almacén de carbón. Algo inconcebible para una iglesia de principios del siglo XIII que está declarada Bien de Interés Cultural.

A la venta por 120.000 euros

Tras diversas vicisitudes y después de que ninguna institución pública quisiera adquirirla cuando salió a la venta hace ahora treinta años, esa iglesia del barrio de la Horta fue adquirida por el empresario Agustín Lorenzo, que fue propietario también del hotel El Convento I de Coreses y que falleció hace cuatro años. Su intención al adquirirla era montar en ella un restaurante y el precio que pagó por su compra fue de veinte millones de pesetas, unos 120.000 euros.

Iglesia de San Leonardo, en el barrio de la Horta. / Cedida

Aunque arregló su cubierta y denunció públicamente trabas para continuar la rehabilitación por las diferencias que mantenía con Patrimonio, el caso es que el templo nunca llegó a reabrirse, ni como establecimiento hostelero ni con ningún otro fin, y suma otros treinta años con sus puertas cerradas, pasando desapercibido en el barrio de la Horta y languideciendo.

Al respecto, Javier García Martín recuerda que se trata de un templo que está declarado BIC y pese a ello está "abandonado en pleno casco antiguo". Aunque esté en manos privadas y son sus propietarios los responsables, reclama que la Junta de Castilla y León actúe en él de manera subsidiaria, para ponerlo en valor y que deje "de una vez por todas" de dar esa imagen de decrepitud.

Para instar a ello a la Administración autonómica, este docente y político amante del patrimonio desvela que ya trabaja en una "muy ambiciosa" Proposición No de Ley para "sacar del olvido de una vez por todas" esa iglesia románica.