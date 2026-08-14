El tiempo en Zamora este fin de semana: alivio de temperaturas pero, ¿hasta cuándo?

Zamora encara el fin de semana con el vaso medio lleno... o medio vacío, según te lo quieras tomar: bajan las temperaturas, sí, pero el alivio no será definitivo. Después de otra jornada sofocante con aviso por calor, los termómetros darán un respiro durante el sábado y el domingo, aunque la previsión apunta a que el calor volverá a ganar terreno al inicio de la próxima semana.

Este viernes 14 será todavía el día más duro, con una mínima de 20 grados y una máxima de 39. La mañana arrancará ya con 35 grados, la tarde subirá hasta los 36 y por la noche el ambiente bajará a 24 grados. Además, la Meseta de Zamora mantiene el aviso por altas temperaturas, con índice ultravioleta máximo de 8 y una probabilidad de lluvia que aparece al final del día, con un 25% entre las 18.00 y las 24.00 horas.

El tiempo en Zamora día a día / Aemet

El cambio llegará el sábado 15, cuando la máxima caerá hasta los 34 grados. Seguirá siendo calor de verano, pero ya lejos de los valores extremos de los días anteriores. La mínima será de 19 grados y el dato más llamativo será la probabilidad de lluvia, que sube hasta el 90% en la segunda mitad del día, con posibilidad de tormenta.

El domingo 16 mantendrá ese respiro térmico, también con 34 grados de máxima y 18 de mínima. La jornada se presenta con intervalos nubosos y una probabilidad de precipitación del 20% durante la tarde, por lo que el ambiente será menos extremo, aunque todavía caluroso.

Y la semana próxima...

La pregunta es cuánto durará ese alivio. Y la previsión deja claro que no demasiado. El lunes 17 las máximas volverán a subir hasta los 36 grados, el martes 18 alcanzarán los 38 y el miércoles 19 bajarán de nuevo a 34, aunque con un 30% de probabilidad de lluvia.

En resumen, Zamora pasará del calor extremo del viernes, con 39 grados, a un fin de semana más llevadero, con máximas de 34 grados y posibilidad de lluvia. Sin embargo, el respiro será breve: el mercurio volverá a acercarse a los 40 grados el martes, antes de un nuevo descenso a mitad de semana.

La recomendación sigue siendo mantener la prudencia, especialmente durante este viernes: evitar las horas centrales del día, beber agua con frecuencia, buscar sombra y prestar atención a mayores, niños y personas vulnerables.