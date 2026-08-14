Tercera operación salida del verano: 59.000 desplazamientos previstos en las carreteras de Zamora

La Dirección General de Tráfico pone en marcha hoy viernes a las 15.00 horas una nueva operación especial de tráfico. La tercera del verano que se prolongará hasta la medianoche del próximo domingo 16 de agosto. Aproximadamente se prevén 59.000 desplazamientos, tanto de largo recorrido pero también de corto.

"Nos encontramos a las puertas de un fin de semana muy especial en Zamora, porque a la tercera operación salida se suma que muchos de nuestros pueblos celebran sus fiestas patronales, por lo cual también se multiplicarán los desplazamientos por nuestras carreteras", precisa el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco.

Por ello, lanza un llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad. "Tenemos que tener en cuenta que el trayecto más corto, el viaje entre un pueblo y otro para acudir a una fiesta puede convertirse en una tragedia si bajamos la guardia", declara. De este modo, recuerda que al volante "cero alcohol" porque "la diversión nunca puede costar una vida".

Para garantizar la seguridad de todos, el subsector de tráfico de la Guardia Civil intensificará de una manera "notable" los controles de velocidad, alcohol y drogas en las carreteras de la provincia durante todo el fin de semana. Además, estos días podrán producirse lluvias y tormentas a nivel amarillo que pueden ir acompañadas de granizo y fuertes vientos lo que puede complicar la circulación.

En cuanto a las carreteras más afectadas de la operación salida son las autovías A6, A11, A52, A62 y A66. En cuanto a los horarios y días, el viernes 14 de agosto la mayor intensidad será desde las 15.00 horas de la tarde a las 22.00 horas de la noche; el sábado 15 de agosto, desde las 8.00 horas de la mañana a las 15.00 horas de la tarde; y el domingo 16 de agosto, desde las 10.00 horas de la mañana a las 22.00 horas de la noche.

En cuanto al punto más conflictivo en Zamora, Blanco indica que, analizando los datos históricos de anteriores operaciones especiales, se trata de la carretera A6 en el tramo de Castrogonzalo y en el punto kilométrico 257 a 255 sentido decreciente debido al tráfico intenso. Por último, aconseja recurrir a la plataforma de la Dirección General de Tráfico, eTraficc, para consultar las carreteras afectadas por obras en la provincia para tener datos en tiempo real.

786.000 movimientos en Castilla y León

En estos tres días, en Castilla y León, Tráfico prevé que se produzcan 786.000 movimientos tanto de largo como de corto recorrido por todas las carreteras de Castilla y León. Durante este fin de semana, además de los desplazamientos de salida y retorno por el cambio de quincena se unirán a los que se realicen a poblaciones del litoral y playas o zonas de segunda residencia por tratarse de unos días de ocio y descanso de fin de semana dentro del mes típicamente vacacional que es agosto.

Para dar cobertura al gran número de desplazamientos que se producirán estos días y hacer que todos ellos sean seguros, Tráfico ha establecido una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico para las que cuenta con la máxima disponibilidad de sus medios humanos. Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Castilla y León, personal funcionario del Centro de Gestión de Tráfico Norte y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera, además del personal de los servicios de emergencias.

Respecto a los medios materiales, la DGT cuenta con radares fijos y móviles de control de velocidad, cámaras y furgonetas camufladas para control del uso de móvil y cinturón de seguridad, así como helicópteros y drones para la vigilancia desde el aire y vehículos y motos sin rotular que circularán por todo tipo de vías con el fin de comprobar el correcto comportamiento de los conductores durante la conducción.

Para favorecer la circulación en las zonas más conflictivas se instalarán carriles reversibles y adicionales con conos en las horas de mayor afluencia circulatoria y se establecerán itinerarios alternativos. Asimismo, se paralizarán las obras en las carreteras, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada y se restringirá la circulación de vehículos que transportan mercancías peligrosas, transportes especiales, así como la circulación de camiones de mercancías en general, en ciertos tramos de carreteras, fechas y horas.