El teatro infantil recala en la Biblioteca Pública de Zamora

El teatro infantil centra la programación prevista para los próximos días en la Biblioteca Pública de Zamora.

Teatro Atópico ofrecerá el martes día 18 de agosto el espectáculo “Zumbados” donde dos de los monitores de Zumba más famosos del mundo, dueños de un imperio deportivo, están a punto de presentar una nueva clase de zumba ante sus millones de seguidores.

La compañía nace de la mano de Fernando Ballesteros, actor y clown burgalés. En 2013 se estrena “Claudio Cleaner Clown”, primer espectáculo dirigido por Jesús Cristóbal Peñuela quien se convertirá en pieza clave como autor y director de los principales espectáculos de la compañía.

Cartel de la actividad. / Cedida

El humor directo e irreverente, la creación propia y la adaptabilidad son las claves distintivas de la compañía que lleva a día de hoy más de diez espectáculos producidos para diferentes públicos representados por toda la geografía de Castilla y León.

La propuesta, enmarcada en Biblioescena, podrá disfrutarse el 18 de agosto a las 12.00 horas con entrada libre hasta completar el aforo del salón de actos de la antigua Casa de la Cultura.

Cartel propuesta de Biblioescena. / Cedida

“La gran revolución del piojo Ramón” supone el espectáculo con el que Saltatium Teatro sorprenderá al publico familiar con niños a partir de 4 años. La historia narra las primeras aventuras del piojo Ramón y cómo sus primeros días los pasa sorteando los peligros habituales a modo de relato picaresco, con aleluyas y música en directo.

Saltatium Teatro, desde su fundación en 2008, ha creado más de una veintena de cuentacuentos con su particular estilo muy teatralizado, divertido y participativo.

La función será el 22 de agosto a las 12.00 horas con entrada libre hasta completar del aforo.

Un hombre contempla algunas de las obras. / Victor Garrido (archivo)

Exposición

Además, la biblioteca también acoge la exposición de pintura de Josefa Lozano con haikus de Julián Alonso. Hasta el 28 de agosto, con sus obras la pintora ilumina nuestra sala de exposiciones con poesía y naturaleza, al hacer convivir su pintura de la Sierra de Guadarrama con los inspiradores poemas de Julián Alonso.