La regularización repercute en un aumento de extranjeros cotizantes a la Seguridad Social en Zamora

En julio, 5.840 trabajadores extranjeros están afiliados a la Seguridad Social en Zamora, un 21,20% más que hace un año y un 3,99% más que en junio.

Zamora es la segunda provincia de Castilla y León donde más crece la afiliación extranjera, solo por detrás de León.

El proceso de regularización de inmigrantes es uno de los factores que explica el incremento de la afiliación. Así, mientras en enero había 4.879 extranjeros afiliados a la Seguridad Social en Zamora, es decir, trabajando legalmente, en julio eran ya 4.879, es decir, 960 más. Supone un aumento del 16%, frente a un 4,3% de incremento de la afiliación general, que pasó de 61.446 afiliados en enero a 64.120 en julio.

Y mientras los de países de la Unión Europea solo han crecido en 56 personas en lo que va de año (hay 1.662 en total), los de naciones terceras lo han hecho en más de 900 efectivos (hay 4.176).

De los 119.021 trabajadores extranjeros afiliados en el conjunto de Castilla y León, Zamora representa el 5%. No obstante, Zamora es una de las tres provincias donde la afiliación de extranjeros no llega al 10% del total, ya que se queda en el 9,11% frente al 11.64% de media en Castilla y León. Las otras dos provincias que no alcanzan el 10% son León y Salamanca, las del oeste regional. Destaca en este aspecto Segovia, donde el 22% de los trabajadores que pagan la cuota de la Seguridad Social son extranjeros.

600 autónomos

De los 5.840 extranjeros, 600 son autónomos. Del resto, 5.240, el grueso se encuadra en el régimen general, con 4.475 afiliados, mientras 588 están en el agrario y 177 en el del hogar.

Y son mayoritariamente hombres, casi en una proporción de tres a dos: hay 2.792 varones por 2.086 féminas.

Afiliados extrajeros a la Seguridad Social en Castilla y León. / Cedida

En toda España la afiliación media a la Seguridad Social supera por primera vez los 3,5 millones de personas. En concreto, 3.512.223 afiliados extranjeros de media en julio, 66.046 más que el mes anterior y 420.875 más que hace un año, con un crecimiento del 13,6% interanual, frente al 2,9% del conjunto del sistema.

Desde junio de 2022, el número de trabajadores de otros países ha aumentado en más de 1,2 millones. De hecho, el 46,3% del empleo creado desde la puesta en marcha de la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros.

Este crecimiento se produce además en un mercado laboral en el que la afiliación extranjera presenta una presencia cada vez más diversificada, tanto por sectores de actividad como por modalidades de empleo y formas de participación. Su incorporación se refleja tanto en actividades con una elevada demanda de mano de obra como en sectores de mayor cualificación y en el emprendimiento por cuenta propia.

Especial dinamismo

La afiliación de trabajadores extranjeros ha mostrado un especial dinamismo durante los siete primeros meses del año, con una aceleración del crecimiento desde finales de abril, coincidiendo con la puesta en marcha del proceso extraordinario de regularización.

Las mujeres representan ya cerca del 43% del total de trabajadores extranjeros afiliados. Alrededor del 27,5% de las personas afiliadas extranjeras procede de países de la Unión Europea.

Por nacionalidades, Marruecos sigue siendo el país con más afiliados a la Seguridad Social española y supera los 415.000 cotizantes (415.310). Le sigue Colombia (347.467), Rumanía (342.555), Venezuela (247.209), Italia (223.589), China (136.395), Perú (133.002) y Ucrania (84.599).

Si en el conjunto de la afiliación representan el 15,6% de los trabajadores, la aportación de los trabajadores extranjeros resulta especialmente relevante en algunos sectores del Régimen General de la Seguridad Social. En hostelería representan el 32,9% de los afiliados; en agricultura, el 28%; en construcción suponen el 26,6%; en actividades administrativas, el 19,5% y en transporte, el 18,4%. También tienen un peso destacado en los sistemas especiales: representan el 46,7% de los afiliados al sistema especial del hogar y el 39,2% del agrario.

Destaca el elevado porcentaje de trabajadores extranjeros con contrato indefinido, un 86,4% del total. Si lo comparamos con el porcentaje promedio del periodo 2017-2021, previo a la reforma laboral (58,9%) el dato resulta aún más llamativo. En paralelo, la tasa de temporalidad de este colectivo de trabajadores cae a mínimos históricos, al bajar hasta el 13,6% mientras que el porcentaje de afiliados nacionales con contrato temporal es del 13,4%.