Ocho municipios del alfoz ya reciben agua desde la capital

Ocho municipios del alfoz de Zamora reciben agua potable procedente directamente de los depósitos centrales de la capital desde el jueves. El alcalde capitalino, Francisco Guarido, confirmó el viernes que las localidades como La Hiniesta, Moraleja del Vino, Morales del Vino, Roales del Pan, Valcabado, Villaralbo y El Perdigón cuentan ya con este suministro continuo y “todo está funcionando perfectamente".

El máximo responsable del equipo de Gobierno aclaró las dudas sobre el precio del agua generada entre los usuarios, la diferencia entre los 0,37 euros por metro cúbico del agua en alta y el precio que finalmente puede aparecer en el recibo de los hogares.

Guarido matizó que la tasa de 0,37 céntimos por metro cúbico corresponde exclusivamente al coste técnico de extracción y salida del depósito municipal. “Nosotros ponemos el agua en el inicio de la tubería del pueblo y después es el propio pueblo, a través del Somacyl, quien tiene que atender la red, quien tiene que hacer frente a las pérdidas de agua, que en algún caso en los pueblos pueden llegar incluso al 50%, quien tiene que hacer frente a las averías y quien tiene que hacer frente a todo lo que significa en general el mantenimiento de la red de abastecimiento”.

El regidor ejemplificó que en el caso de Zamora, “abrir el grifo, el precio del coste del metro cúbico es aproximadamente un euro La diferencia está precisamente en que el agua en el depósito tiene ese precio de 0,37, pero hasta que llega al grifo tiene otra serie de gastos añadidos y el coste de explotación es un euro”.

El alcalde también comentó que el precio final de la factura incluirá los cargos y costes añadidos necesarios para la distribución del caudal hasta los hogares, comercios e industrias de cada localidad, garantizando por convenio que los ciudadanos del alfoz no pagarán menos por el agua que los propios vecinos de Zamora. Para ello, los ayuntamientos implicados han debido de modificar sus ordenanzas fiscales.

“El convenio dice que tienen que adaptar la ordenanza fiscal de esos pueblos a la de Zamora. No sería justo que el agua industrial, por ejemplo, en Roales y los negocios que hay ahí en el polígono industrial de Valcabado, tuvieran un precio inferior a lo que pagan en Zamora los industriales”, subrayó Francisco Guarido.