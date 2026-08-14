¿Qué lugar de Zamora podría parecer sacado de una película americana? Capturarlo tiene premio

Hay carreteras, pueblos, paisajes y rincones que parecen sacados de una película. Esa es precisamente la idea que propone la feria "Pure American Style" con el certamen de fotografía "Se busca paisajes de película", que incita a localizar en Zamora esos escenarios capaces de evocar el cine americano.

La convocatoria se enmarca en la segunda edición de la feria de coches americanos que se celebrará los días 2, 3 y 4 de octubre de 2026 en la capital. El programa incluye una exposición de coches americanos, desfile por la ciudad, carrera de cuarto de milla, talleres y conferencias, actuaciones en directo y diferentes competiciones de inspiración estadounidense. Como novedad, este año se lanza esta iniciativa que pretende unir la cultura del motor y el imaginario estadounidense con la promoción turística de la provincia, poniendo el foco en sus paisajes y localizaciones.

La propuesta está abierta tanto a fotógrafos profesionales como aficionados y creadores independientes mayores de 18 años. Se puede participar con una única fotografía, que deberá haber sido realizada en la provincia de Zamora y ser una obra original. No es necesario que aparezcan coches americanos, puesto que lo que se busca es que la propia imagen tenga ese aire cinematográfico.

La propuesta no busca únicamente fotografías técnicamente buenas. La convocatoria pone el acento en la capacidad de cada imagen para crear una atmósfera y sugerir una historia. El objetivo es que quien vea la fotografía pueda imaginar que está ante una localización de cine como, por ejemplo, una carretera que parece perderse hacia el horizonte, un paisaje rural que podría servir de fondo a un western, una pequeña localidad que recuerde a una película de carretera o una escena urbana con una estética especialmente singular.

Las bases del concurso incluyen entre las localizaciones susceptibles de participar paisajes naturales, carreteras y caminos, pueblos y pequeñas localidades, construcciones singulares, espacios rurales y urbanos, gasolineras y establecimientos con una estética particular. También tienen cabida los amaneceres y atardeceres y, en general, cualquier rincón de la provincia que por su composición, ambiente o singularidad pueda funcionar visualmente como una localización cinematográfica.

La relación con el cine americano no implica que las fotografías tengan que reproducir una película concreta. La organización de la feria de coches americanos habla de una inspiración amplia que abarca desde el Oeste americano y las películas de carretera hasta el cine clásico y contemporáneo estadounidense. Tampoco es necesario que aparezca un vehículo americano en la imagen. Ese último punto resulta especialmente significativo dentro de una feria dedicada al mundo del motor. Aunque los coches son el eje de "Pure American Style", el concurso propone que el protagonismo lo tenga esta vez el propio territorio. La intención es encontrar paisajes que puedan convivir con el universo visual de los grandes coches americanos sin necesidad de incorporarlos a la fotografía.

500 euros en premios

El concurso repartirá 500 euros en total entre dos fotografías. El primer premio está dotado con 350 euros y será concedido por el jurado designado por la organización de "Pure American Style". El segundo premio será de 150 euros y corresponderá a la fotografía que consiga acumular más "me gusta" en Instagram o Facebook, de acuerdo con las condiciones establecidas en las bases. Un mismo participante no podrá obtener los dos premios.

El sistema deja claro que no se trata simplemente de elegir la fotografía más espectacular. También se tendrá en cuenta la capacidad del autor para ofrecer una mirada personal sobre la provincia y convertir un lugar reconocible o cotidiano en una imagen con vocación cinematográfica.

En cuanto al tratamiento de las fotografías, sí se permiten los ajustes habituales del revelado y procesado digital, como modificaciones de exposición, contraste, saturación, balance de blancos, nitidez o color, además del recorte o la conversión a blanco y negro. Lo que queda fuera son las manipulaciones que cambien sustancialmente la realidad de la escena mediante la incorporación o eliminación de elementos relevantes, la combinación de diferentes fotografías o la generación de elementos mediante inteligencia artificial.

El plazo para participar termina el 20 de septiembre a las 23.59 horas. Las fotografías deben enviarse por correo electrónico a info@pureamericanstyle.com.

El resultado del concurso se dará a conocer en Zamora el 4 de octubre, dentro de la programación de "Pure American Style" y después de la carrera de un cuarto de milla prevista en el polígono de Los Llanos.