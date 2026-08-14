Los instaladores de aire acondicionado de Zamora no dan abasto: "el boom empezó en mayo y todavía no hemos parado"

En estos días en plena ola de calor, el aire acondicionado es uno de los aparatos más codiciados y, como quien se acuerda de Santa Bárbara cuando truena, la demanda de estos equipos se incrementa en tiendas de electrodomésticos, mientras que los aparatos más eficientes y de menor consumo, los que requieren instalación, aumentan la carga de trabajo de los profesionales autorizados a instalarlos.

De hecho, los instaladores de la provincia están casi desbordados y no dan abasto para atender toda la demanda. Ese pico de trabajo lo acusan en esta época del año quienes efectúan instalaciones de aires acondicionados, sistemas eléctricos, de telecomunicaciones o de bombas de agua, ya que es la época del año que mucha gente elige para acometer esas instalaciones y también en la que más población hay en la provincia, con la llegada de veraneantes que aprovechando su estancia quieren hacer trabajos de mejora en sus segundas residencias.

La Asociación Empresarial de Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones de Zamora (Aeza), que agrupa a casi un centenar de profesionales y reúne al 80% de los negocios del sector en la provincia, constata ese pico de trabajo, que además se ve incrementado año a año por la falta de relevo generacional en el sector.

Escaparate comercial con distintos sistemas de ventilación y aire acondicionado. / Lucas Anta

Su presidente, Javier Hernández, explica, por lo que respecta a la instalación de aires acondicionados, que "el boom comienza en mayo, cuando empieza a calentar" y no termina hasta el final de la temporada porque hay gente que viene de fuera y aprovecha a su llegada y otros que deciden tarde instalar el aire acondicionado, cuando ya están en plena ola de calor.

Por ello, "llega un momento que no los puedes atender", admite Javier Hernández, que reconoce que el número de instaladores en la provincia es escaso para la demanda existente y a estas alturas del año, en la que ya se debería estar casi fuera de temporada en lo que respecta a la instalación de aparatos de aire acondicionado, "todavía se están instalando por el exceso de pedidos que nos llegan".

Equipos más eficientes

Sobre el tipo de sistemas de refrigeración, admite que los que requieren instalación son mucho más eficientes, los tipo split con unidad exterior e interior, ya que los portátiles que no necesitan instalación tienen el inconveniente en que se debe sacar el tubo por el que sale el aire caliente y eso puede hacer que haya rendijas o huecos por los que se cuele el calor. Por ello son menos eficientes porque no están renovando constantemente el mismo aire.

Los nuevos gases utilizados para el aire acondicionado exigen, además, que siempre tenga que hacer la instalación un instalador oficial autorizado y formado para su manipulación. En los sistemas que usan el gas más común hasta ahora también es aconsejable que la instalación la efectúe un experto porque no son pocas las veces que personas sin conocimientos han hecho ellas mismas la instalación con un tutorial y luego han tenido que recurrir a un técnico porque el equipo perdía gas, detalla el presidente de Aeza.

¿Cuántas viviendas tienen aire acondicionado?

En la provincia de Zamora, según los últimos datos recopilados por el portal inmobiliario Idealista, únicamente el 6% de las viviendas que se ponen a la venta o en alquiler tienen aire acondicionado y en la capital zamorana ese porcentaje es un punto mayor, del 7%.

Entre las que se venden y las que se ponen en alquiler hay diferencias. De las primeras, el 12% en la provincia y el 13% en la capital tienen sistemas de aire acondicionado y en las de alquiler esos porcentajes bajan al 5% tanto en la ciudad como en el resto de la provincia.

Aerotermia

Junto a la instalación de aires acondicionados, los profesionales de la asociación Aeza también tienen cada vez más demanda de instalación de sistemas de aerotermia. Esos aparatos no solo permiten un ahorro y una mayor eficiencia energética en la calefacción del invierno, sino que también pueden utilizarse para refrigerar la casa en verano y que esté más fresca en verano con el uso del suelo radiante, "pero regulándolo bien para no pasarse", ya que si se pone con agua excesivamente fría se genera rocío.

La actividad de estos profesionales es cada vez mayor porque hay compañeros que se están jubilando y no hay una nueva generación que les releve, por lo que Javier Hernández invita a los jóvenes a cursar estudios de Formación Profesional de la materia, por el nicho de mercado que hay.

Prueba de la demanda es que mucha gente contacta con estos profesionales priorizando la búsqueda de alguien que no les tarde mucho en realizar la instalación por encima del precio, "pero damos hasta donde damos", reconoce el presidente de Aeza, que, al igual que sus compañeros, en esta época estival tienen la agenda llena y le cuesta encontrar huecos ante nuevas peticiones de servicios profesionales del sector. Tanto trabajo que les provoca más de un sofocón...para que otros puedan disfrutar del aire acondicionado.