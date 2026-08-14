Las imágenes de la Virgen de la Esperanza, el Cristo muerto de Duarte y el Jesús de Luz y Vida no regresarán a la Catedral de Zamora

Las imágenes de la Virgen de la Esperanza, el Cristo muerto de Duarte y Jesús de Luz y Vida no regresarán a la Catedral de Zamora, templo donde estaban al culto hasta que tuvieron que abandonar en junio del pasado año por el inicio de las labores de montaje de la exposición “EsperanZa” de la Fundación de Las Edades del Hombre.

El Cabildo ha tomado esa decisión, una vez que desde Las Edades indicaron que “no eran unas imágenes cuyo estilo conectara con el estilo de la Catedral”, opinión refrendada por “Patrimonio de la Diócesis” de Zamora y, a mayores, elementos exhibidos en el Museo Catedralicio “van a pasar a las capillas” del primer templo diocesano cuando se produzca la remodelación de este espacio expositivo, empresa que la institución eclesial encarará una vez concluida la instalación del elevador, según explica el deán, Juan Luis Martín Barrios.

La Esperanza en su salida el último Martes Santo desde San Andrés. / Alba Prieto (archivo)

La institución que gobierna la seo ha comunicado la medida a las tres cofradías afectadas, Vía Crucis, Luz y Vida y Santo Entierro, y las han instado a llevar sus imágenes a otros templos al tiempo que señalan que “siempre tendrán a su disposición la Catedral para los actos religiosos con motivo de Semana Santa o de sus propias celebraciones".

Esperanza

El futuro de la ubicación de la Virgen de la Esperanza es incierto. Desde el Cabildo han recomendado que la imagen que hiciera Víctor de los Ríos pase a estar al culto en el templo de Santiago del Burgo.

Otros emplazamientos alternativos que podrían estar barajándose corresponden a la parroquia de Lourdes o la iglesia de San Andrés, vinculada históricamente a la Cofradía de Jesús del Vía Crucis.

Sin embargo, en la primera la imagen estuvo durante muchas décadas y su salida suscitó una fuerte controversia en la feligresía de Pantoja y las Tres Cruces, mientras que el templo vinculado al Seminario, hace meses que se ha decidido que estuviera dedicado a los servicios diocesanos, motivo que causó la salida de los grupos escultóricos de la Cofradía de la Vera Cruz en septiembre del pasado año, y tras la última Semana Santa los que permanecían de la Cofradía de Jesús Nazareno, en concreto Camino del Calvario, Crucifixión y La Caída, que ya no regresaron.

Una celebración en honor de la Virgen de la Esperanza en la iglesia conventual del Tránsito. / Victor Garrido (archivo)

Otros lugares que quizá pudieran tenerse en cuenta pueden ser el convento del Corpus Christi o el de Cabañales, cuyas iglesias han sido algunos de los espacios donde esta imagen, una de las de más devoción en la ciudad, ha estado al culto desde que abandonó la seo en junio de 2025.

Además, la Virgen de la Esperanza sale en la procesión el Martes Santo, con el Vía Crucis, su propietaria, y el Jueves Santo con la cofradía homónima que tiene su sede canónica en la seo y donde concluye su desfile al ser el templo donde estaba al culto.

Luz y Vida

En el caso de la talla que hiciera Hipólito Pérez Calvo, ahora en la iglesia de Santa María La Nueva, el destino sugerido corresponde a la capilla del cementerio, actualmente en obras en su tejado, “con lo que se recuperaría de alguna manera el sentido sagrado de la capilla” remarcan fuentes catedralicias, aunque el Cristo dejaría de estar al culto en su sede canónica, lo que quizá conllevaría la necesidad de modificar los estatutos de la Hermandad Penitencial de Nuestro Señor de Luz y Vida.

Última salida de Jesús de Luz y Vida desde el interior de la seo. / Archivo

Santo Entierro

El Cristo Muerto de Duarte que procesiona la tarde del Viernes Santo se encuentra actualmente en la carpa permanente en San Bernabé y en ella permanecerá hasta que pase al Museo de Semana Santa ahora en proceso de construcción. Cabe recordar que hasta el montaje de la instalación, la Real Cofradía del Santo Entierro tuvo su patrimonio disperso entre varios templos y tuvo que cortar las patas de varias mesas procesionales porque los pasos no cabían por la puerta de la Catedral ni de la panera de Jesús Nazareno en la calle Chimeneas.

El Cristo Muerto por las calles de Zamora. / Alba Prieto (archivo)

Junta pro Semana Santa

El malestar entre las cofradías y entre los semanasanteros es evidente. Incluso el asunto se trató en el último Consejo Rector. Ante esa situación, la propia Junta pro Semana Santa de Zamora ha remitido un escrito al gobierno catedralicio donde expone “su malestar”, considera “un desagravio la decisión del Cabildo”.

Luz y Vida a su paso por el Puente de Piedra. / Archivo

Además, piden que “reconsideren” la medida y que se “mantengan las imágenes en el lugar que desde tiempo inmemorial están al culto en la Catedral por el perjuicio causado a las cofradías y hermandades afectadas y por extensión a la Junta pro Semana Santa y resto de fieles que no entienden su decisión”.