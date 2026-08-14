Esta es la fecha en la que los niños empezarán el colegio en Zamora

La cuenta atrás para la vuelta al colegio ya ha comenzado en Zamora. Sin ánimo de recordar que las vacaciones de verano se acaban, por largas que parezcan, las familias empiezan a mirar el calendario, revisar mochilas, comprobar qué libros sirven del curso anterior y hacer números para afrontar uno de los momentos más exigentes del año: el regreso a las aulas.

El curso escolar 2026-2027 arrancará en Castilla y León, y por tanto también en Zamora, el miércoles 9 de septiembre para el alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Transición a la Vida Adulta, alumnado de ESO escolarizado en centros de Primaria y segundo curso de grado superior de ciclos formativos de FP presencial.

La incorporación será escalonada. El 15 de septiembre comenzarán las clases para ESO, salvo el alumnado escolarizado en centros de Primaria, Bachillerato en régimen ordinario y nocturno y los ciclos formativos de FP presencial, entre otras enseñanzas. El 22 de septiembre será el turno de Bachillerato a distancia, enseñanzas de personas adultas y ciclos formativos en modalidad semipresencial y virtual, además de otros estudios específicos.

Estuches, calzados y uniformes

Para muchas familias zamoranas, sin embargo, la vuelta al cole empieza bastante antes de que suene el primer timbre. Agosto suele ser el mes de revisar listas de material, comparar precios, encargar libros, buscar uniformes o ropa nueva y comprobar si la mochila, el estuche o el calzado aguantan otro curso.

El desembolso no es menor. Según datos de la OCU equipar a un alumno con lo necesario para comenzar las clases —ropa y calzado, libros, material escolar, uniforme si procede y cuota del AMPA— ronda los 520 euros de media, sin contar posibles equipos informáticos. Solo el material escolar supone unos 92 euros de media y la ropa, calzado o uniforme puede situarse en torno a 181 euros.

ATLAS

Además, el gasto escolar total del curso es mucho más amplio que esa primera compra de septiembre. La OCU estima un coste medio anual de 2.390 euros por alumno, con grandes diferencias según el tipo de centro y los servicios utilizados. En ese cálculo entran conceptos como cuotas, comedor, transporte, excursiones, actividades, material y otros gastos asociados a la vida escolar.

Revisa lo que hay en casa

La clave para ahorrar está en no dejarlo todo para el último momento. Antes de comprar, conviene revisar lo que ya hay en casa: cuadernos sin estrenar, pinturas, carpetas, mochilas, reglas, tijeras o prendas que aún pueden servir. También ayuda comparar precios entre librerías, papelerías, grandes superficies y plataformas de segunda mano, especialmente en libros de texto.

Otra recomendación útil es comprar por fases. No todo hace falta el primer día. Hay material que puede esperar a que el centro confirme la lista definitiva o a que el profesor indique exactamente qué se va a utilizar. De esta forma se evitan compras duplicadas o productos que acaban guardados en un cajón.

Algunos ya están pensando en el 24 de junio, cuando acabará el curso 2026-2027.