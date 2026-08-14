El entorno del colegio Nuestra Señora del Rocío se convierte en una nueva zona peatonal de Zamora

El Ayuntamiento de Zamora ha finalizado las obras de transformación del entorno escolar del Nuestra Señora del Rocío, una actuación que ha contado con un presupuesto base de licitación de 43.970 euros y que ha permitido modificar por completo la configuración del espacio público situado en el acceso al centro educativo.

La zona era “vial que únicamente tenía una acera irrisoria en el lado de la iglesia, estaba completamente asfaltado, y se utilizaba como un mal aparcadero de coches”, describió el concejal de Obras, Pablo Novo.

De espacio asfaltado a zona peatonal

Las obras han conllevado la ejecución de la plataforma única, con amplias zonas exclusivas para peatones y un pequeño vial de coexistencia para el tráfico rodado y para los peatones para ese acceso a los garajes de un espacio. El ámbito cuenta con baldosas y adoquines de diferentes colores, en toda el área cercana al centro educativo.

Aspecto de la zona intervenida. / José Luis Fernández / LZA

Los materiales seleccionados permiten, además, establecer una continuidad estética con la reciente transformación de la avenida de Galicia, integrando ambas actuaciones dentro de una imagen urbana común.

Para ordenar estos movimientos se han colocado bolardos fijos y extraíbles, compatibilizando las necesidades puntuales de acceso con la nueva configuración predominantemente peatonal.

La actuación se ha completado con la instalación de cuatro bancos de polietileno y papeleras modelo Omega así como una serie de volados para “evitar el acceso de vehículos a esta zona, en la que solamente deberán acceder los autorizados para el propio colegio” remarcó Novo.

Los bancos y mobiliario instalado. / José Luis Fernández / LZA

Además, el Ayuntamiento está ejecutando un mural de temática infantil en el acceso al centro, que permitirá culminar la transformación y singularizar visualmente el nuevo entorno escolar.

La actuación en el entorno del colegio Nuestra Señora del Rocío forma parte de la política municipal de intervención en los entornos educativos que ha permitido actuar ya en once centros de la ciudad.

Proceso de realización del mural. / José Luis Fernández / LZA

“Es una línea de trabajo que llevamos desarrollando durante años porque había entornos verdaderamente peligrosos que, de forma progresiva, tanto en este mandato como en los dos anteriores, hemos ido transformando en su totalidad para rematar todas estas actuaciones” precisó el edil de Obras.

Juan XXIII, el siguiente

El Ayuntamiento continuará esta línea de actuaciones con la transformación del entorno del CEIP Juan XXIII, que será el duodécimo centro en incorporarse al programa municipal.

La intervención se encuentra incluida dentro del proyecto de renovación de aceras del barrio de San Lázaro, que cuenta con una inversión aproximada de un millón de euros.

Este proyecto permitirá actuar específicamente sobre el entorno del Juan XXIII dentro de una intervención urbana de mayor dimensión, mejorando y ampliando los espacios peatonales vinculados al centro educativo.

Actuaciones en centros educativos

El concejal de IU aludió a las que las actuaciones en colegios, con una inversión de 220.000 euros “avanzan a muy buen ritmo, con todas las deficiencias que nos habían trasladado los centros dentro de trabajos como pueden ser pintura, albañilería y cerrajerías, entre otra serie de cuestiones”.