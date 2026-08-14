La compraventa de plazas de garaje se dispara en Zamora

La compraventa de plazas de garaje en la provincia de Zamora se ha disparado cerca del 50% (concretamente el 48,9%), con respecto al año anterior, con un precio medio de 12.047 euros, lo que equivale a 948 euros el metro cuadrado.

Así lo dice un estudio de Urban Assents, un portal especializado en este sector que ha analizado los datos de 2025, que muestran un fuerte crecimiento de la actividad en la provincia. Pese a que desde 2020 el volumen de operaciones acumula un crecimiento del 137,5%, comprar una plaza de garaje en Zamora cuesta, de media, un 22,5% menos que en el conjunto de España, donde el precio medio alcanza los 15.549 euros.

Evolucón del mercado de las plazas de garaje en Zamora / Urban Assets

El dato resulta especialmente llamativo porque el fuerte aumento de las operaciones no se ha trasladado al precio medio: las compraventas crecen casi un 50% mientras el precio medio desciende. Zamora ocupa actualmente el puesto 45 de 52 provincias por volumen de compraventas y el 28 de 52 por precio por metro cuadrado.

Dentro de Castilla y León, el precio medio provincial se desvía un -11,7% respecto al conjunto de la comunidad, según indican los datos recogidos por el mencionado portal, con datos oficiales del Colegio de Registradores y están anualizados, de modo que cada cifra representa los últimos doce meses disponibles. Se trata de los precios en toda la provincia, no solo en la capital.

El precio medio más alto de la serie corresponde al año 2019, antes de la pandemia, donde comprar un garaje salía por una media de 14.573 euros.

Hay que tener en cuenta que en este sector funciona mucho el régimen de alquiler, por lo que muchos usuarios no adquieren la plaza en propiedad, sino que la arriendan con el fin de usarla cuando se necesita.

El mercado de vivienda no remonta

Los datos de la compraventa de plazas de garaje no se corresponde con la marcha del mercado inmobiliario de la vivienda, que no termina de remontar en Zamora. Hace tan solo unos días el Instituto Nacional de Estadística publicaba los datos del mercado inmobiliario, en concreto la compraventa de viviendas en Zamora, con los datos cerrados del primer semestre.

Y, sin ser malos, tampoco es que muestren una tendencia demasiado positiva, ya que se formalizaron en el periodo entre enero y junio 1.064 operaciones, diez menos que en los mismos meses del año anterior.

Como es habitual prácticamente todo el mercado inmobiliario corresponde a la vivienda usada. Se venden nueve pisos de segunda mano por cada uno nuevo. En datos exactos, se vendieron 924 viviendas usadas por tan solo 140 nuevas.

Una proporción similar es la que funciona entre la vivienda libre y la protegida, esta última casi testimonial. Los datos del primer semestre muestran que fueron 936 las operaciones formalizadas en el mercado libre frente a solo 128 de vivienda protegida.