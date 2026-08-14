Carrascal homenajea al pintor de lo sencillo, Enrique Seco San Esteban

Enrique Seco San Esteban es un hombre apasionado de Carrascal. “Es el lugar donde encontraba todo lo que él estaba buscando silencio, naturaleza, cierta proximidad con la ciudad y cierta lejanía y, sobre todo, un lugar para pintar” compartió el arquitecto Francisco Somoza que actuó como maestro de ceremonias en el acto de homenaje tributado al pintor en las fiestas de Carrascal.

El pintor junto al arquitecto Paco Somoza. / JOSE LUIS FERNANDEZ

El representante de la provincia en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando puso en valor la pintura de Seco San Esteban que “está sujeta a unas reglas académicas más que contemporáneas”.

Desde su punto de vista el artista, galardonado con el Premio de las Artes de Castilla y León “pinta un poco más allá de lo que ve” y ejemplificó que cuando pinta una gallina deambulando por la huerta “está captando la realidad que tú ves de verdad, capta el movimiento” porque “él tiene mucha preocupación por pintar la verdad” enfatizó este profesional que mantiene una relación de amistad con el artista desde que le proyectara su vivienda.

El polifacético Francisco Somoza durante su intervención. / JOSE LUIS FERNANDEZ

Trayectoria

Enrique Seco San Esteban comenzó a pintar de manera autodidacta en 1963 para posteriormente abandonar su Carrascal natal y traslade a París, entre 1966 y 1973, un período fundamental para él y donde alcanzó la madurez artística.

Con sus pinceles rescata un modo de vida prácticamente desaparecido en el medio rural. Escenas de trilla, de pesca, de hilanderas se combinan con estampas de animales, como sus icónicas gallinas.

El artista recibe un presente. / JOSE LUIS FERNANDEZ

A lo largo de su carrera ha sumado cerca de 40 exposiciones individuales y sus obras se exhiben en importantes colecciones institucionales y particulares tanto de España como del extranjero.

También puede conocerse su hacer creativo en su casa convertida en casa-museo donde este zamorano, que también cultiva la poesía, comparte más de un centenar de obras con quien desee acercarse y donde pueden contemplarse desde copias que el zamorano ha hecho de los grandes maestros como Goya o Velázquez, sus grandes referentes, apuntes realizados a carboncillo de campesinos y escenas del mundo rural sin pasar por alto bodegones o incluso trabajos en cobre.