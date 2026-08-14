Capitonis Durii impulsa una campaña de micromecenazgo para llevar a doña Urraca y al Cid hasta los hogares
La iniciativa busca crear reproducciones a pequeña escala de los emblemáticos gigantes, acercando nuestra historia y tradición a vecinos y visitantes
La asociación Capitonis Durii promueve una nueva iniciativa para que los emblemáticos gigantes Doña Urraca y El Cid, lleguen a los hogares.
“Ambos personajes forman parte de nuestras fiestas, nuestra historia y de una tradición que generación tras generación queremos seguir conservando y compartiendo” señalan desde el colectivo. Con este objetivo, el colectivo ha puesto en marcha una campaña de crowdfunding para hacer realidad una primera edición de reproducciones a pequeña escala de ambos gigantes.
Características
Las figuras, de 40 centímetros de altura y efectuadas en goma, serán realizadas por una empresa de Reus, que "las pinta a mano" buscando “mantener con la máxima fidelidad sus características, detalles y esencia”.
Las personas que quieran participar podrán elegir entre la figura de doña Urraca, a un precio de 55 euros, el Cid por la misma cantidad y los dos por 110 euros.
Las reproducciones están pensadas para coleccionistas, amantes de las tradiciones, zamoranos, socios y para todas aquellas personas que sienten un vínculo especial con nuestros gigantes y nuestra historia, indican.
Las figuras se entregarán en un envoltorio transparente, acompañadas de la tarjeta del fabricante y los correspondientes controles de calidad, garantizando una presentación cuidada y profesional.
Micromecenazgo
Las personas que quieran participar deben elegir qué figura o figuras desean y realizar una aportación mediante transferencia bancaria en Caja Rural ( ES30 3085 0011 14 2260840018) donde en el concepto figura el nombre y la figura elegida, es decir, “Juan Pérez – Doña Urraca” o “Juan Pérez – Doña Urraca + El Cid”.
Una vez alcanzado el objetivo de la campaña y completado el proceso de fabricación está previsto que las figuras estén disponibles para su entrega durante el mes de diciembre.
Una tradición
Desde Capitonis Durii se destaca que esta iniciativa pretende no solo poner al alcance del público una reproducción de sus gigantes, sino también mantener viva y compartir una parte de nuestra historia, nuestra cultura y nuestras tradiciones.
Con cada aportación, doña Urraca y el Cid podrán seguir formando parte de nuestras vidas, no solo recorriendo nuestras calles, sino también llegando a los hogares de quienes sienten estos personajes como parte de su identidad y de nuestra historia.
- ¿Se va a ver el eclipse desde mi pueblo de Zamora?
- El mapa que divide Zamora ante el eclipse: estos son los pueblos donde será total
- Llegó el día: cómo ver el eclipse en la provincia de Zamora
- Tres zamoranos coinciden en el mayor ejercicio de combate aéreo militar del mundo en Australia
- Once investigados por una estafa de 44.000 euros en Zamora: ya hay un detenido de 19 años
- Dámaso, el guardia civil que asesinó a su exmujer a tiros, pidió el traslado a Zamora para estar más cerca de sus hijos, pero llevaba siete años sin verlos
- DIRECTO | Zamora disfruta un fenómeno astronómico único: sigue la última hora del eclipse aquí
- Almacenes Victoria: la tienda que vistió a Zamora