El Ayuntamiento construirá 16 pisos sociales en las viviendas municipales de la avenida de Galicia, que se tirarán antes de fin de año

El derribo de las viviendas municipales situadas en la avenida de Galicia será una realidad antes de fin de año, según avanzó el alcalde de Zamora, Francisco Guarido. En ese espacio el Ayuntamiento de Zamora ejecutará un edificio con 16 viviendas para utilización para situaciones de extrema necesidad a través de los Servicios Sociales.

El Ayuntamiento ha conseguido que el primero de ellos quede ya completamente desocupado, una condición imprescindible para poder afrontar su demolición. Además, ya dispone del proyecto de derribo, actuación para la que prevé aprobar una partida de 150.000 euros en el pleno del mes de septiembre.

Una vez liberado el solar, el Ayuntamiento levantará un nuevo edificio de tres plantas, frente a las dos alturas de la construcción actual, con las 16 viviendas de titularidad municipal. Guarido ha situado el coste de referencia de la construcción “en torno a los 100.000 euros por vivienda”, lo que elevaría la inversión necesaria para este primer bloque a aproximadamente 1,6 millones de euros, una estimación que el alcalde realiza a partir de “la referencia de lo que está construyendo el Somacyl en Vista Alegre, sin ponerle ningún tipo de ganancia por parte de nadie”.

Respeto a la financiación del primer edificio, el alcalde aseguró que está garantizada por la capacidad económica municipal. “Hemos generado un remanente que vamos a dejar comprometido en el final del mandato” subrayó

Guarido señaló que “que el Ayuntamiento disponga de 16 viviendas supone un colchón razonable” frente a la situación actual, donde “se han dispuesto, no muchas, que se las hemos pasado siempre a la Junta de Castilla y León”.

En cuanto al los tres edificios restantes que completaría la actuación en la arteria de San José Obrero, una vez derribados la Junta y Somacyl, serían las encargadas de costear la construcción de más vivienda social.