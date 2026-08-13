El eclipse solar pone a Zamora en el mapa internacional del astroturismo

La Diputación de Zamora quería que el eclipse solar total se viera desde la provincia, pero el objetivo iba mucho más allá de conseguir un buen número de espectadores del fenómeno astronómico. La intención era que, durante unos minutos, miles de personas mirasen hacia el cielo para que, tanto antes como después, volvieran la mirada hacia el territorio que tenían bajo sus pies para disfrutarlo con todos los sentidos. El primer balance que hace el presidente en funciones de la institución provincial, Víctor López de la Parte, apunta a que la operación ha funcionado y que el 12 de agosto ha dejado algo más que un grandioso recuerdo en la memoria de quienes se acercaron hasta el territorio zamorano.

"Se han superado ampliamente las expectativas en toda la provincia de Zamora", afirma. En este sentido, asegura que hubo presencia de público en todos los puntos de observación previstos, sin incidentes reseñables. Más allá de las cifras de pernoctaciones y visitantes, todavía pendientes de una recopilación más precisa, su lectura es fundamentalmente turística y es la de haber aprovechado este escaparate.

"Nos ha hecho ponernos en el mapa internacional y unos lo hemos sabido aprovechar mejor que otros y ese papel sí que lo reivindico desde la Diputación porque llevamos más de treinta meses trabajando en que esto sea una realidad", declara. Afirmación que resume una de las principales consecuencias que la institución provincial quiere extraer del eclipse, que la provincia dejará de ser durante unos días un destino poco conocido para convertirse en escenario de un acontecimiento con capacidad de atraer visitantes desde lugares muy alejados.

"Se han oído y se van a seguir oyendo muchos idiomas en las calles de Benavente, de Toro y de Zamora", añade. Entre ellos, cita, por ejemplo, desde el islandés, el inglés americano o el finlandés. Un trabajo que comenzó con una campaña hace más de dos años "que ha funcionado y ha fructificado", asevera.

Fenómeno astronómico que ha generado una "emoción y fascinación generaliza", valora. Momento "muy emotivo y especial" que ha cumplido con el entusiasmo y bombo que se había creado en torno al mismo. Experiencia muy al hilo con la estrategia turística de la Diputación. "Se basa en una filosofía casi de vida, que es que las personas nos movemos fundamentalmente por las experiencias que queremos vivir y recordar en el futuro y esto es una de ellas", detalla. Turismo de identidad cuyo ejemplo ha sido lo vivido este 12 de agosto cuando miles de personas tanto de distintas comunidades de España como de fuera del país "han venido estos días a Zamora a vivirlo con nosotros compartiendo esa ilusión y esa emoción y, yo creo, que eso es lo más bonito de este día", declara López de la Parte.

Eclipse que marca el inicio de una nueva etapa para seguir posicionando a Zamora en un "lugar estratégico para el astroturismo y el turismo experiencial que se une a nuestro turismo de naturaleza, a nuestro turismo patrimonial y a nuestro turismo gastronómico", avanza.

Objetivo que exige de "mucha imaginación y planificación" en un mercado mundial muy competitivo para que "más gente nos conozca", incide. Reto que cuenta con la baza de contar con un producto de "altísima calidad" con el que reivindicar el turismo de identidad del que puede presumir Zamora, tanto en el cielo como en la tierra, tal y como rezaba la campaña de promoción lanzada en el año 2024 en Fitur. "Vamos a seguir trabajando intentando ser más imaginativos que otros que tienen más recursos económicos", señala el diputado.

Ventana al mundo que buscan mantener abierta para seguir captando tanto a los cazadores de estrellas como a los viajeros apasionados en disfrutar de un destino único.