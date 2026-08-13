El próximo eclipse en Zamora, más pronto de lo que imaginas: próximas fechas y particularidades

Después del eclipse solar que tuvo lugar este 12 de agosto, muchos aficionados se quedaron con ganas de repetir con otro ocultamiento, mientras que otros han descubierto su pasión por los fenómenos astronómicos. Por eso, una consulta común en este caso es la de cuándo se repetirá o se podrá vivir algo parecido.

El siguiente, aunque muy diferente, tendrá lugar en menos de un mes.

Cuando también se va la luna

No se trata de un eclipse total solar, sino de un ocultamiento del 93 % de la superficie de la Luna. Durante este eclipse lunar, se verá un pequeño filo al oscurecerse tal parte de su disco, e incluso podrá tomar tonos rojizos o anaranjados.

Lo mejor de este fenómeno es que para divisarlo no serán necesarias gafas especiales.

De nuevo, pendientes del sol

Sí se requerirá protección específica para poder contemplar los otros dos eclipses solares que serán visibles en todo el país, dentro del llamado "trío ibérico". El primero de ellos tendrá lugar en algo menos de un año. Será un eclipse parcial que se verá en todo el país pero con mayor franja en la zona sur, como Cádiz, Málaga, Ceuta o Melilla.

En este caso, el fenómeno astrológico ocurrirá durante la mañana del 2 de agosto, con una ocultación de entorno al 70-75% en la provincia.

Para terminar con el "trío ibérico", el día 26 de enero de 2028 tendrá lugar el eclipse anular que será visible en todo el territorio nacional. En este caso, la Luna se alineará con el Sol pero no llegará a cubrirlo por completo a causa de la distancia. Será entonces cuando se pueda ver el anillo de fuego. efecto del "Anillo de Fuego". Desde Zamora, se podrá ver la ocultación del Sol por el horizonte en el noreste, permitiendo un encuadre increíble para los que quieran hacer una foto y guardar recuerdo de este gran acontecimiento.

Recuerda que para poder ver los eclipses solares de 2027 y 2028 necesitarás gafas. Si no has tirado las que utilizaste en el próximo eclipse, recuerda revisar bien las fechas durante las cuales podrás seguir utilizándolas para no sufrir ningún daño ocular.