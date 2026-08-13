Futuro ilusionante para el toreo zamorano

La provincia de Zamora cuenta desde este mes de agosto con dos novilleros sin caballos. Y ambos con un debut que ha sido triunfal.

Tanto Pablo Hernández Torres como Erik Sotelo Pérez, alumnos los dos de la Escuela de Tauromaquia de la Diputación de Salamanca, han cortado dos orejas cada uno en sendos recientes debuts en público.

El de Pablo Hernández fue el pasado 2 de agosto, en una clase práctica organizada por la propia Escuela de Tauromaquia en Peralejos de Abajo.

Pablo Hernández Torres pasea las dos orejas de su novillo de Ignacio López Chaves. / Cedida

El joven novillero zamorano lidió, junto a otros dos alumnos de la Escuela, novillos de la ganadería de Ignacio López Chaves. Cada uno de ellos cortaron las dos orejas a sus respectivos novillos por lo que la terna salió a hombros.

Además, el novillo lidiado por el zamorano fue premiado con la vuelta al ruedo.

El joven de Moraleja del Vino, de 20 años, es alumno de la escuela salmantina desde hace ya cinco cursos.

Erik Sotelo (dcha.) sale a hombros en su debut en Parada de Rubiales. / CEDIDA

En cuanto a Erik Sotelo, a punto de cumplir 18 años y en su tercer curso en la escuela, su debut sin caballos ha sido el 8 de agosto y algo improvisado puesto que "yo iba, en principio, a un bolsín por la mañana al que me inscribió la Escuela", explica.

Y es que el zamorano participaba, junto a otros ocho compañeros de la escuela taurina, en el II Bolsín Taurino de Parada de Rubiales (Salamanca), en el que el premio para los tres triunfadores era matar un novillo por la tarde. Y Sotelo fue el triunfador.

El debut fue en una clase práctica con novillos de Manuel Gimeno; ganadero al que el joven le está "muy agradecido" porque "los tres novillos fueron muy interesantes". De hecho dos —uno, el del zamorano— fueron premiados con la vuelta al ruedo. "Hay que darle la enhorabuena porque echó una clase práctica extraordinaria", dice Sotelo sobre el ganadero.

"Lo más difícil fue la responsabilidad que tenía porque era un momento muy importante para mí, pero también me sirvió para aprender que, al final, con esfuerzo, sacrificio y trabajo, todo llega. Hay que seguir luchando y no dejar de trabajar", cuenta sobre un momento que le hizo estar "muy ilusionado y, sobre todo, con mucha responsabilidad" porque "era un día que llevaba mucho tiempo esperando" por esta "oportunidad" que quería "aprovechar, disfrutar y demostrar todo lo que llevo dentro".

"Esto solo es el comienzo. Ahora toca seguir trabajando, aprendiendo y pensar en el futuro", dice Sotelo. Un futuro que pinta ilusionante para la tauromaquia en Zamora.