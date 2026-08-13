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Queseros del mañana: 1.200 niños de Zamora descubrirán el sector lácteo en la Feria Fromago

El evento Fromago promueve el conocimiento del sector lácteo entre los jóvenes a través de talleres sobre producción de queso, transformación de la lana y cuidado del ganado

Presentación fromago 2026 en la Diputación de Zamora.

Presentación fromago 2026 en la Diputación de Zamora. / José Luis Fernández (Archivo)

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Susana Arizaga

Zamora

Más de 1.200 escolares de Zamora podrán acercarse al mundo de la producción del queso y sus múltiples variedades a través de la iniciativa «Queseros del Mañana» en la Feria Internacional Fromago que acoge la capital este septiembre que les permite recorrer los diferentes estands durante las jornadas de mañana del 17 y 18 de ese mes, cuyo objetivo es darles a conocer el sector quesero como una seña de identidad, además de mostrarles el peso específico de esta actividad ganadera de transformación de la leche de oveja y de vaca, además de presentarla como una vía a explorar como actores del futuro empresarial en Zamora, según ha informado la organización.

Los talleres adaptados a las edades de cada grupo de participantes se concretan el proceso de elaboración de queso, en la transformación de la lana de la oveja en prendas de vestir y en la alimentación de animales para concluir con degustaciones orientadas a este público, actividades que tendrán lugar en la plaza de la Lana de la capital.

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El profesorado acompañará al alumnado, asistidos por el equipo de voluntariado de la organización de Fromago en "una experiencia que permitirá conocer el queso desde su origen y descubrir todo el trabajo, conocimiento y tradición que hay detrás de cada pieza", concreta en su página web, donde precisa que podrán conocer de cerca cómo funciona una explotación ganadera orientada a la producción de queso, "el oficio quesero, la transformación de la leche, el cuidado del producto y una industria estrechamente ligada al territorio y a la vida de numerosas familias". La provincia es referente en la producción de leche de oveja y en la industria", concluyen los responsables de Fromago.

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