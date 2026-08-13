El eclipse moviliza a más de 23.000 personas en Zamora sin incidencias relevantes

El eclipse solar total ha dejado en Zamora una jornada de enorme afluencia de gente, pero también de absoluta normalidad desde el punto de vista de la seguridad. La Subdelegación del Gobierno hace un balance "muy positivo" del dispositivo desplegado este pasado 12 de agosto y destaca que no se produjeron incidencias relevantes, retenciones ni emergencias pese al importante movimiento de personas y vehículos por toda la provincia.

El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha destacado especialmente la responsabilidad mostrada por los miles de ciudadanos que eligieron la provincia para contemplar el fenómeno astronómico. "No hay ninguna incidencia digna de mencionar y la normalidad fue la nota predominante", ha declarado.

Blanco ha querido reconocer tanto a los zamoranos como a quienes llegaron desde otros puntos de España y del extranjero. "Queremos resaltar también la responsabilidad de todas las personas que eligieron Zamora para observar el eclipse", ha señalado, antes de recordar que se trataba de "un día muy complicado", marcado por las altas temperaturas y el máximo riesgo de incendios.

La cifra global de asistentes alcanza aproximadamente las 23.000 personas. Según los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno en Zamora, Benavente fue uno de los principales focos de concentración, con unas 8.000 personas, mientras que Toro reunió alrededor de 3.000 y la capital zamorana unas 5.000.

A estas cifras se suman otros enclaves que, pese a no estar habilitados como grandes puntos oficiales de observación, registraron una importante presencia de público. Es el caso de Laguna de los Peces, en Galende, donde se calcula una asistencia de unas 4.000 personas. En Villafáfila se contabilizaron aproximadamente 1.650 espectadores del fenómeno, en Puebla de Sanabria unas 1.000 personas, en Villalpando alrededor de 250 y en Porto cerca de un centenar.

Seis accidentes y un herido

Uno de los grandes interrogantes antes del eclipse era cómo responderían las carreteras zamoranas al incremento extraordinario de desplazamientos. La previsión de miles de visitantes desplazándose hacia localidades y espacios naturales muy concretos hacía temer problemas de circulación. Finalmente, no fue así. "En cuanto a los desplazamientos con vehículos, no hubo ninguna incidencia excepcional, no se produjo retenciones", ha asegurado Blanco.

El subdelegado del Gobierno en primer plano junto con el alcalde de Toro. / Rocío Gato

La ausencia de grandes problemas de tráfico resulta especialmente significativa en una jornada en la que los desplazamientos estuvieron muy repartidos por la provincia. Visitantes y vecinos se dirigieron tanto a los principales núcleos urbanos como a zonas rurales y espacios naturales desde los que se podía contemplar el eclipse.

Los datos de siniestralidad tampoco reflejan un incremento respecto a la misma jornada del año anterior. Según la información facilitada por la Jefatura Provincial de Tráfico, durante el 12 de agosto se registraron en las carreteras zamoranas seis accidentes y un herido. Blanco ha comparado estas cifras con las del 12 de agosto del pasado año cuando "se produjeron en las carreteras de Zamora siete accidentes y dos heridos leves".

De este modo, pese al volumen extraordinario de desplazamientos provocado por el eclipse, los datos provisionales arrojan un accidente y un herido menos que un año antes. "Es decir, que hubo más accidentes hace un año que ayer, que era el día del eclipse", ha subrayado el subdelegado, destacando la normalidad con la que transcurrió la movilidad en una jornada que se había considerado especialmente compleja desde el punto de vista de la planificación.

Sin emergencias pese al riesgo de incendios

El otro gran factor de preocupación era el riesgo de incendios. La jornada coincidió con temperaturas elevadas y una situación de máximo riesgo, mientras miles de personas se desplazaban y permanecían durante horas en entornos rurales y naturales. Por ello, Blanco ha querido poner el acento en el comportamiento de los asistentes. La ausencia de emergencias relevantes relacionadas con el fuego o con las concentraciones de público constituye, a juicio de la Subdelegación, uno de los principales datos positivos del balance.

"Ayer era un día muy complicado, altas temperaturas y máximo riesgo de incendios", ha dicho Blanco, quien ha querido reconocer el "excelente el comportamiento de las personas que ayer decidieron pasar y ver el eclipse en nuestra provincia".

El balance realizado desde la Subdelegación también ha puesto el foco en el trabajo de los cuerpos de seguridad y en la coordinación entre administraciones. Blanco ha destacado "la gran colaboración y coordinación de todas las administraciones", calificando de "muy buen trabajo" la actuación de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.