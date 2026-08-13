Convocada la XVI edición del Premio Internacional de Poesía Claudio Rodríguez

El Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo, órgano colaborador y de asesoramiento de la Diputación Provincial de Zamora en materia cultural, ha convocado el XVI Premio Internacional de Poesía Claudio Rodríguez que está dotado con 7.000 euros y la edición del libro ganador por Visor Libros en su colección de poesía.

Las bases de la convocatoria establecen que podrán participar en este concurso poetas de cualquier nacionalidad, siempre que los libros que presenten estén escritos en castellano, sobre un tema y forma libres.

Los poemarios serán originales e inéditos, no premiados en ningún otro concurso en el momento del fallo, y deberán remitirse al IEZ Florián de Ocampo antes del 30 de septiembre del presente 2026.

El jurado estará conformado por cinco personas de reconocido prestigio en la creación o la crítica literaria, y se fallará antes del 15 de diciembre, momento en que el premiado se dará a conocer a través de los medios de difusión.

Última edición

La última edición la ganó hondureño Rolando Kattan con su obra “Omisión del ángel” y contó con 205 trabajos procedentes de 15 países.

El jurado lo integraron el poeta, Luis Alberto de Cuenca y Prado, la poeta y profesora universitaria Raquel Lanseros Sánchez, el editor Jesús García Sánchez;el poeta, traductor y profesor de Literatura, Jesús Losada así como el poeta, novelista, ensayista y traductor Antonio Colinas.

Ganadores

Entre los ganadores del galardón figuran Alejandro López Andrada, Rodolfo Häsler, Miguel Sánchez Robles,José María Paz Gago, Almudena Guzmán o Joaquín Ortega Parra, entre otros.