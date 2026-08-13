Cultura
Conciertos en las terrazas de Zamora: Actuaciones el fin de semana del 14 al 16 de agosto
Música y humor protagonizan la programación prevista
Cinco nuevas propuestas podrán disfrutarse este fin de semana de la mano del Terraza Fest.
Mariano Potel ofrecerá el viernes 14 a partir de las 21.30 horas una velada de humor en el merendero del Panadero.
La música que combina los ritmos orgánicos y ritmos electrónicos brasileños de Salamandras al son podrán disfrutarse en el Bar Verdant, a partir de las 21.30 horas.
En el Café Aureto podrá escucharse el pop y rock de los años 80 y 90 con Dejavú el sábado 15 de agosto a partir de las 21.00 horas. Media hora más tarde, comenzará su actuación el monologuista Arturo Cejas en el merendero del Panadero.
La música de Gaucho, que toca latin jazz y flamenco jazz, recalará en el pub Numancia el domingo 16 de agosto a partir de las 21.00 horas.
Terraza Fest Frescos & Combinados es un ciclo de animación cultural y festival de verano que se celebra en las terrazas de los establecimientos de hostelería de Zamora desde 2016.
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