Conciertos en las terrazas de Zamora: Actuaciones el fin de semana del 14 al 16 de agosto

Cinco nuevas propuestas podrán disfrutarse este fin de semana de la mano del Terraza Fest.

Mariano Potel ofrecerá el viernes 14 a partir de las 21.30 horas una velada de humor en el merendero del Panadero.

La música que combina los ritmos orgánicos y ritmos electrónicos brasileños de Salamandras al son podrán disfrutarse en el Bar Verdant, a partir de las 21.30 horas.

En el Café Aureto podrá escucharse el pop y rock de los años 80 y 90 con Dejavú el sábado 15 de agosto a partir de las 21.00 horas. Media hora más tarde, comenzará su actuación el monologuista Arturo Cejas en el merendero del Panadero.

La música de Gaucho, que toca latin jazz y flamenco jazz, recalará en el pub Numancia el domingo 16 de agosto a partir de las 21.00 horas.

Terraza Fest Frescos & Combinados es un ciclo de animación cultural y festival de verano que se celebra en las terrazas de los establecimientos de hostelería de Zamora desde 2016.