Cáritas Diocesana de Zamora habilita cuentas para ayudar a los afectados por el terremoto de Colombia

Cáritas Diocesana de Zamora pone a disposición de la ciudadanía varias vías para poder ayudar económicamente a los afectados por el terremoto de Colombia.

Cualquier persona que esté interesada en realizar una aportación podrá hacerlo en la sede central de Cáritas Diocesana de Zamora (Plaza Viriato, 1), mediante Bizum, con el código 00863, indicando en el concepto «Terremoto en Colombia» o por transferencia bancaria en los siguientes números de cuenta de Santander ES07 0049 5469 9220 9300 7029 , de Caja Rural de Zamora ES94 3085 0058 0714 0318 6818 , de Unicaja ES58 2103 2293 9300 3300 0014 asi como BBVA ES94 0182 0664 21 001850 8431.

«Hoy, ante esta nueva emergencia, volvemos a poner nuestra solidaridad y generosidad al servicio de las personas afectadas. Queremos estar donde más nos necesitan. Por eso, estamos junto a Cáritas Colombia y la red internacional de Cáritas para ofrecer una respuesta cercana y coordinada, basada en las necesidades reales de cada comunidad, con cada aportación económica que realicemos», indica Ignacio Enríquez, director de Cáritas Diocesana de Zamora.

Desde la entidad católica remarcan que la prioridad es llegar especialmente a las zonas rurales y a aquellas comunidades menos visibles, donde la presencia del Estado es menor y las dificultades de acceso complican la evaluación de los daños y la llegada de ayuda.

Desde Cáritas Española han puesto a disposición 100.000 euros del Fondo de Emergencias para apoyar la respuesta inicial. Esta ayuda permitirá reforzar el acceso de las personas afectadas a agua potable, productos de higiene, atención sanitaria, asistencia alimentaria y alojamiento temporal.

Catástrofe

El pasado 10 de agosto, Colombia sufrió un terremoto de magnitud 7,4 que ha causado hasta la fecha cerca de 240 fallecidos, 1.300 heridos y más de 2.000 personas desaparecidas. Tras el seísmo se registraron doce réplicas y sus efectos alcanzaron a un total de 12 departamentos del centro y occidente del país.

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en coordinación con las organizaciones humanitarias presentes en el territorio, continúa evaluando el alcance de los daños. Ante esta situación, Cáritas Diocesana de Zamora responde con una recogida de fondos para apoyar a los afectados, como ya hiciera en la catástrofe de Venezuela.

Venezuela

Recientemente, Cáritas Zamora transfirió 36.000 euros a Cáritas Española para incorporarla a la campaña de emergencia «Cáritas con Venezuela» y contribuir a la atención de las necesidades más urgentes. Esto ha permitido que Cáritas Venezuela atendiera a unas 72.000 personas mediante la distribución de kits de alimentación, agua, medicamentos e insumos sanitarios.