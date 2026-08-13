El Ayuntamiento de Zamora unifica sus direcciones web: todas acaban en zamora.es

El Ayuntamiento de Zamora sigue dando pasos para facilitar a los vecinos y vecinas de la ciudad sus gestiones y consultas por internet. A partir de ahora, todas las aplicaciones y plataformas municipales se agrupan bajo un único punto de encuentro: la web institucional zamora.es.

Con este cambio, se busca que navegar por la administración electrónica sea una experiencia mucho más sencilla, intuitiva y, sobre todo, segura, identificando rápidamente qué servicios son 100 % oficiales. Además, con este cambio se refuerza la imagen corporativa de la administración electrónica municipal, al agrupar bajo el dominio zamora.es todos los dominios que existen actualmente.

Cambio gradual: las webs antiguas seguirán funcionando un tiempo

Para que nadie se pierda durante esta transición, las direcciones antiguas y las nuevas funcionarán a la vez durante un periodo de convivencia. De este modo, se evitan cortes o problemas de acceso.

Las nuevas direcciones afectan a los servicios Suma y sigue, Línea Zamora, Apúntame, Avisos, Citas, Mapas, Movilidad, Naturaleza y Aves.

Unificación de las direcciones web del Ayuntamiento de Zamora / Ayuntamiento de Zamora

Esta reorganización responde al compromiso del Consistorio zamorano por modernizar sus herramientas, garantizando una web más ágil, lógica y accesible para toda la ciudadanía.

El Ayuntamiento agradece la comprensión de los usuarios durante esta adaptación que pretende mejorar el servicio que se presta a los ciudadanos. En caso de duda o incidencia al intentar acceder a cualquier servicio en línea, los canales habituales de atención ciudadana están a disposición de las personas que los necesiten.