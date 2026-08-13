Arrancan las obras de renovación del pavimento en la plaza de La Marina

La renovación del pavimento del parque de La Marina ha arrancado esta misma mañana en la zona más próxima a la zona ajardinada de la pequeña plaza en la que se haya el ancla, cedida por el Ejército de la Marina Española, y las aceras centrales, una inversión que se inscribe en el contrato del Ayuntamiento de Zamora con la empresa Alvac para destinar 2 millones de euros a la reposición de aceras en la capital.

Las obras comenzaron en la parte superior, entorno al ancla, donde todavía se están llevando a cabo trabajos por parte de la Concejalía de Obras que dirige el edil de IU Pablo Novo, para sustituir todo el pavimento actual, "muy degradado", por lo que precisaba esta "intervención integral" con el objetivo de “mejorar uno de los espacios más transitados y representativos de la ciudad”, según puso de manifiesto el Ayuntamiento en su día.

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Las baldosas que se colocarán se apilan al pie de la parte ajardinada, donde ya trabajan varias máquinas para excavar en la zona superior y caminos, y otras para transportar el material, lo que ha hecho necesario retirar los bancos de forma temporal hasta que termine la actuación municipal, cuando volverán a reponerse en el mismo lugar en el que se hallan. La expectación entre viandantes es total ante unos trabajos que están poniendo patas arriba una zona emblemática de la capital sin mejorar desde hace más de dos décadas, desde su reordenación para configurar un espacio de ocio, reunión y juego para niños y niñas y adolescentes ideado por el arquitecto zamorano Rafael Bérchez.